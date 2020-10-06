ОРБУ: «Без игроков Шахтера в сборной получат шанс молодые футболисты»

Экс-игрок сборной Украины – о непростой кадровой ситуации в национальной команде

  • 06.10.2020 11:07
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ОРБУ: «Без игроков Шахтера в сборной получат шанс молодые футболисты»
© УАФ. Андрей Шевченко

Бывший игрок сборной Украины Геннадий Орбу прокомментировал сложившуюся кадровую ситуацию в национальной команде и предстоящие матчи сине-желтых.
 
— Геннадий, без игроков «Шахтера насколько может быть экспериментальным состав сборной Украины в ближайших матчах?
— Очевидно, что состав, наверное, будет немного непривычным. Но в любом случае, даже несмотря на потерю такого количества футболистов, подготовка сборной будет идти по плану, который был составлен заранее. Все-таки на сбор было вызвано больше 20 сборников, поэтому Андрей Шевченко и его тренерский штаб, уверен, с честью выйдут из сложившейся ситуации.
 
На мой взгляд, сейчас такой большой ответственности за результат, как год назад, когда мы играли с Сербией и Португалией, у сборной нет. Мы уже вышли на Евро, поэтому сейчас есть возможность поэкспериментировать, потому что идет подготовка к финальной части еврочемпионата.
 
— Молодые игроки смогут оправдать доверие?
— В таких случаях говорят: «не было бы счастья, да несчастье помогло». Именно сейчас у ребят, которые могут заменить выбывших футболистов, появился шанс на фоне серьезных соперников доказать тренерам, что они не за красивые глаза попали в сборную. Это шанс, которым им надо воспользоваться. Тренерский штаб в свою очередь тоже увидит, кто из вызванных футболистов соответствует уровню сборной, на кого можно делать ставку в будущем, – сказал Орбу.

Ранее стал известен состав сборной Украины на матч с Францией.

Напомним, игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не сыграют с Францией.

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Источник — zbirna.com

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