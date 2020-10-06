Костюк/Саснович – Бабош/Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на Ролан Гаррос

  • 06.10.2020 09:44
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Костюк/Саснович – Бабош/Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Во вторник, 6 октября, Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В четвертьфинале парного разряда 18-летняя украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси  будет играть против второго сеяного венгерско-французского дуэта Тимеа Бабош / Кристина Младенович. Встреча состоится вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен. Ориентировочное время начала – 13:30 по Киеву.
 
Напомним, что Бабош и Младенович – действующие чемпионки турнира.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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