Алекс ВЕЛИКИХ: «Наполи может сотворить прецедент»

Известный скаут считает, что клубу удастся избежать технического поражения

  • 06.10.2020 07:15
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Алекс ВЕЛИКИХ: «Наполи может сотворить прецедент»
© Footboom. Алекс Великих

«Наполи» грозит техническое поражение за неявку на матч 3 тура Серии А против «Ювентуса». Футбольный скаут Алекс Великих считает главной проблемой нестыковку в законах между футбольными руководителями и государством.

«Новости свидетельствуют, что футбольные органы Италии зачислят Наполи техпоражение. 0:3. Но я убежден, что неаполитанцы будут отстаивать свою правоту.

Министр здравоохранения заявил, что органы санитарной службы имеют все возможности запретить. Относительно этой ситуации это форс-мажорные обстоятельства, в которых нельзя обвинять клуб. 

Накануне матча состоялось совещание Федерации футбола и клубов, на которой все присутствующие подтвердили, что перенос матча невозможен, если клуб имеет 14 футболистов в распоряжении. Представители Наполи согласились с этим, но они не поехали в Турин.

Ювентус в этой ситуации придерживался буквы закона, они выполнили всю федеральную миссию. Мы имели семь месяцев, чтобы согласовать футбольные законы с государственными.

Я не знаю чем это закончится, но случай может стать прецедентом.

Считаю перенос матча компромиссным вариантом. На том же совещании также согласовали право клуба перенести одну игру по собственной инициативе. Наполи посчитали, что именно эту игру стоило перенести, а Ювентус отталкивался от плотного календаря

Ювентус сейчас не пойдет на переигровку, если не найдут футбольные органы с государством. Считаю, что есть возможность перенести игру на конец сезона, но законодательного решения пока нет

Насколько мне известно, Наполи проинформировал местные власти о случае заболевания коронавируса в команде. Есть нестыковка законов государства законам футбола.

Никто не желает остановки чемпионаты, опасаясь нового локдауна. Ситуация по Италии не столь критична. Я считаю, что локдауна не будет.

Есть болельщики, которые не ходят на матч, но они смотрят по телевизору. И когда они не видят матч, они лишены права, заплатив деньги за абонемент на телепоказ матча.

Должен быть найден компромисс. Надеюсь, что футбол в Италии не будет остановлен. Потому что это большая индустрия. Очень много времени ушло на перезапуск», - сказал Великих.

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Источник — Футбол 1/2/3

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