Рабьо не поможет Франции в матче с Украиной. Он на самоизоляции

Адриен Рабьо не примет участия в товарищеском матче между сборными Украины и Франции, который состоится 7 октября.
Полузащитник «Ювентуса» контактировал с людьми, которые сдали положительные тесты на коронавирус. Рабьо проведет в изоляции 5 дней, в течение которых пройдет два теста на коронавирус.
Если оба окажутся негативными, то Рабьо отправится в расположение сборной Франции, и сможет сыграть в матчах Лиги наций против Португалии и Хорватии (11 и 14 октября соответственно).
Напомним, сборная Украины в матче с Францией не сможет рассчитывать на всех игроков «Шахтера» из-за того, что вчера Тарас Степаненко и Андрей Пятов сдали положительные тесты на коронавирус.
Источник — Goal.com
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