Рабьо не поможет Франции в матче с Украиной. Он на самоизоляции

Адриен Рабьо не примет участия в товарищеском матче между сборными Украины и Франции, который состоится 7 октября.

Полузащитник «Ювентуса» контактировал с людьми, которые сдали положительные тесты на коронавирус. Рабьо проведет в изоляции 5 дней, в течение которых пройдет два теста на коронавирус.

Если оба окажутся негативными, то Рабьо отправится в расположение сборной Франции, и сможет сыграть в матчах Лиги наций против Португалии и Хорватии (11 и 14 октября соответственно).

Напомним, сборная Украины в матче с Францией не сможет рассчитывать на всех игроков «Шахтера» из-за того, что вчера Тарас Степаненко и Андрей Пятов сдали положительные тесты на коронавирус.