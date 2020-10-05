Збірна ветеранів вперше зіграла в Жмеринці

Третього жовтня в місті Жмеринка, що на Вінниччині, відбувся дружній футбольний матч між Національною збірною ветеранів та командою ветеранів Вінниччині, присвячений нашим військовим та найскорішому встановленні в Україні миру. Бойова гра завершилася мінімальною перевагою української збірної 2:1!

У Жмеринці люблять та цінують футбол, раніше тут команди виступали у всеукраїнських змаганнях, і зараз функціонує дитячо-юнацька футбольна школа. Запросив «зірок» на Вінниччину голова Вінницької обласної асоціації футболу Ігор Гатауллін, організувавши навколо матчу чудовий масовий захід. Певно, Жмеринка вперше приймає в себе найкращих футболістів країни та Вінниччини минулих років, тож охочих відвідати гру, не дивлячись на введені карантинні обмеження, було більш ніж достатньо.

Організаторами матчу в Жмеринці разом з Вінницькою обласною асоціацією футболу виступили провідний виробник хліба та хлібобулочних виробів в Україні ТОВ «Агробізнес» та Асоціація ветеранів футболу України.

У складі «синьо-жовтих» під керівництвом Анатолія Дем’яненка до оспіваної в фолькльорі Жмеринки завітали: Сергій Нагорняк, Олег Собуцький, Едуард Цихмейструк, Святослав Сирота, Віталій Косовський, Геннадій Медведєв, В’ячеслав Свідерський, Богдан Шершун, Андрій Хомин, Віталій Самойлов, Олександр Венглинський, Андрій Оксимець, Микола Іщенко, Артем Старгородський, Євген Луценко та Олександр Романчук.

До складу збірної Вінниччини її організатори Паша Касанов та Михайло Прозоровський покликали Ігоря Маковея, Олега Федорка, Колінза Нгаху, Олексія Рябцева, Ярослава Зайця, Олега Шикіра та багатьох інших.

На гру футболістів вивели юні вихованці місцевої футбольної школи, а в своєму зверненні до присутніх Ігор Гатауллін відзначив величезну роль спорту в розвитку країни: «Сьогодні футбол нас об’єднав, зібрав на стадіоні, де кожен вболіває за свою улюблену команду. Держава має більше уваги приділяти спорту, розвивати інфраструктуру, залучати молодь до здорового способу життя. Щиро вдячний Олегу Собуцькому, Анатолію Дем’яненку, футболістам обох команд за візит до Жмеринки. Це місто заслуговує на гідне місце на футбольній карті України, воно має славні традиції, тут завжди були серйозні команди. Нехай звітне свято футболу стане відправною точкою в розвитку місцевого футболу, ми від себе зробимо все залежне, аби окраса міста стадіон «Локомотив» врешті був реконструйований».

Зі стартовим свистком арбітра Михайла Куниці вся увага глядачів переключилася на футбольне поле. А подивитися цього чудового осіннього дня було на що, наче скинувши роки на рідній Вінниччині в усій красі сяяли Віталій Косовський та Сергій Нагорняк, вміло керували ритмом гри Едуард Цихмейструк та Микола Іщенко, в захисті найвищий клас демонстрували Богдан Шершун та В’ячеслав Свідерський… Перераховувати можна всіх гравців обох команд, адже кожен заслуговує лише найкращих слів!

Рахунок в матчі відкрив Андрій Хомин, замкнувши передачу з флангу від Артема Старгородського. Були у «синьо-жовтих» ще кілька слушних моментів засмутити воротаря вінничан Володимира Хомрійчука, проте вдача відвернулася. А за кілька хвилин до перерви Андрій Веретинський ударом з пенальті зумів зрівняти рахунок – 1:1. По перерві долю гри вирішив один влучний удар, з пенальті у виконання Олега Собуцького. У підсумку мінімальна перевага збірної України 2:1!