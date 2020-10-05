Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «У нас были хорошие шансы обыграть Шахтер»

27-летний украинский полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий прокомментировал ничью черниговской команды в матче 5-го тура УПЛ против «Шахтера» (2:2).

«Если сейчас говорить, ничья для нас — это положительный результат. В начале встречи с «Шахтером» пропустили сразу. Но хорошо среагировали на это: забили два быстрых гола. Там у Филиппа Будковского момент был, жаль не забили. Если бы был счет 3:1, думаю, мы победили бы. Но сейчас можно сказать, что это — положительный результат. Во-первых, мы добились ничьей с такой командой, как «Шахтер». А, во-вторых, «Десна» впервые в истории взяла очки в матче с «Шахтером». Мы «Динамо» обыгрывали, а с «Шахтером» как-то не получалось.

Момент с моим голом? Леха Гуцуляк вообще разобрался очень хорошо. Не просто так он в «Вильярреал» ездил. Им был сделан отличный пас и, действительно, грех было после такого прохода промазать.

Успешно сыграли с грандами на старте сезона? С «Динамо» мы играли на выезде, поэтому было где-то чуть-чуть тяжеловато. В ничейном матче с «Динамо» нам где-то и повезло, если смотреть по моментам и по самой игре. А вот в игре с «Шахтером» у нас были хорошие шансы для того, чтобы выиграть этот матч.

Что могу сказать по матчу Лиги Европы с «Вольфсбургом»? Когда мы ехали в Вольфсбург, мы понимали, что команда первый раз вышла в еврокубки. Поначалу играли где-то взволнованно и в простых ситуациях теряли мяч. Но после пропущенного гола мы поняли, что эту команду мы можем проходить. И не то, что можем, мы обязаны были проходить «Вольфсбург», судя по игре. До удаления Йоонаса Тамма у нас было два момента, которые мы не реализовали. Конечно, обидно, что мы вылетели. Но, думаю, все равно эта игра нам в плюс пошла. После этой игры с «Вольфсбургом» в чемпионате Украины мы добываем положительные результаты», — сказал Тотовицкий.