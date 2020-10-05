КЛИЧКО: «Стадионы на международных матчах можно будет заполнять на 30%»

Увеличиваются шансы украинских болельщиков увидеть вживую Месси и Роналду

  • 05.10.2020 16:19
  • 372 просмотра
  • 3 комментария
КЛИЧКО: «Стадионы на международных матчах можно будет заполнять на 30%»
© Facebook. Виталий Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, что согласился с предложением УАФ провести международные матчи при частично заполненных трибунах.

«Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА в присутствии на трибунах болельщиков. Места на стадионах можно будет заполнять на 30%», - написал Кличко в своем Twitter.

Напомним, киевское «Динамо» сыграет в Лиге чемпионов в одной группе с туринским «Ювентусом», каталонской «Барселоной» и венгерским «Ференцварошем», который тренирует экс-наставник «бело-синих» Сергей Ребров.

Ранее сообщалось, что киевский клуб не спешит реализовывать билеты, поскольку ждет разрешения техногенной комиссии КГГА.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Kir Kovalev
      Kir Kovalev, 05.10.2020 16:43
    -1
    хаха, корона довольна
    Ждем новый рекирд
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    BekXan
      BekXan, 05.10.2020 16:40
    +1
    Вы хотите для мира казаться хорошими по статистике?Чем матчи внутришнего чемпионата отличаются от других турниров?Мяч золотой или игроки с четырьмя ногами ?Или спец защита на трибунах?Что вы с людей идиотов делаете !?Все матчи ,значит пускать 30% на все матчи.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 16:24
    -3
    Виталька до тебя это только дошло
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 05.10.2020 16:40
    +1
    Вы хотите для мира казаться хорошими по статистике?Чем матчи внутришнего чемпионата отличаются от других турниров?Мяч золотой или игроки с четырьмя ногами ?Или спец защита на трибунах?Что вы с людей идиотов делаете !?Все матчи ,значит пускать 30% на все матчи.
    Ссылка
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