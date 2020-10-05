КЛИЧКО: «Стадионы на международных матчах можно будет заполнять на 30%»

Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, что согласился с предложением УАФ провести международные матчи при частично заполненных трибунах.

«Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА в присутствии на трибунах болельщиков. Места на стадионах можно будет заполнять на 30%», - написал Кличко в своем Twitter.

Напомним, киевское «Динамо» сыграет в Лиге чемпионов в одной группе с туринским «Ювентусом», каталонской «Барселоной» и венгерским «Ференцварошем», который тренирует экс-наставник «бело-синих» Сергей Ребров.

Ранее сообщалось, что киевский клуб не спешит реализовывать билеты, поскольку ждет разрешения техногенной комиссии КГГА.