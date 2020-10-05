Динамо не спешит реализовывать билеты на матчи Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» опубликовало официальное заявление, в котором выразило желание провести матчи группового раунда Лиги чемпионов со зрителями на трибунах.
В то же время столичный клуб не спешит реализовывать билеты, поскольку ждет разрешения техногенной комиссии КГГА.
«ФК «Динамо» находится в постоянном рабочем контакте с органами власти города Киева, ответственными и наделенными полномочиями по противодействию распространения пандемии на территории столицы.
Вместе со своими болельщиками мы также ожидаем позитивного развития событий и возможного получения разрешения на проведение матчей Лиги чемпионов УЕФА с участием нашего «12-го игрока», по аналогии с матчами Национальной сборной.
Учитывая указанное, решение о начале реализации билетов будет приниматься только после возможного получения разрешения техногенной комиссии КГГА», - говорится в заявлении клуба.
Напомним, киевское «Динамо» сыграет в одной группе с туринским «Ювентусом», каталонской «Барселоной» и венгерским «Ференцварошем», который тренирует экс-наставник «бело-синих» Сергей Ребров.
Источник — ФК Динамо Киев
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