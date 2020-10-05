Динамо не спешит реализовывать билеты на матчи Лиги чемпионов

Киевский клуб ждет разрешения техногенной комиссии КГГА

  • 05.10.2020 14:29
  • 904 просмотра
  • 2 комментария
Динамо не спешит реализовывать билеты на матчи Лиги чемпионов
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» опубликовало официальное заявление, в котором выразило желание провести матчи группового раунда Лиги чемпионов со зрителями на трибунах.

В то же время столичный клуб не спешит реализовывать билеты, поскольку ждет разрешения техногенной комиссии КГГА.

«ФК «Динамо» находится в постоянном рабочем контакте с органами власти города Киева, ответственными и наделенными полномочиями по противодействию распространения пандемии на территории столицы.

Вместе со своими болельщиками мы также ожидаем позитивного развития событий и возможного получения разрешения на проведение матчей Лиги чемпионов УЕФА с участием нашего «12-го игрока», по аналогии с матчами Национальной сборной.

Учитывая указанное, решение о начале реализации билетов будет приниматься только после возможного получения разрешения техногенной комиссии КГГА», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, киевское «Динамо» сыграет в одной группе с туринским «Ювентусом», каталонской «Барселоной» и венгерским «Ференцварошем», который тренирует экс-наставник «бело-синих» Сергей Ребров.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 05.10.2020 14:58
    +1
    Alexander Киев, 05.10.2020 14:46
    Бариги вже чекають
    ФФУ билеты на сборную тоже через барыг будет продавать ?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 05.10.2020 14:46
    +1
    Бариги вже чекають
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 05.10.2020 14:58
    +1
    Alexander Киев, 05.10.2020 14:46
    Бариги вже чекають
    ФФУ билеты на сборную тоже через барыг будет продавать ?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 05.10.2020 14:46
    +1
    Бариги вже чекають
    Ссылка
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