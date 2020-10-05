Руслан РОТАНЬ: Из-за коронавируса в Шахтере недосчитались трех футболистов

Сегодня, 5 октября, украинская молодежка начала тренировочный сбор перед матчами отборочного турнира Евро-2021 (U-21) – против Румынии (9 октября) и Северной Ирландии (13 октября). Первый матч подопечные Руслана Ротаня сыграют в Киеве на «Оболонь-Арене», а в Северной Ирландии встреча пройдет в Баллимене на стадионе «Шоуграндс».

В первый день сбора Ротань ответил на вопросы корреспондента Sport.ua

– Руслан Петрович, вашей команде предстоит два важных матча в отборе на Евро-2021. Какой план на этот сбор?

– Ребята уже собрались, вчера приехала первая группа. Это игроки, которые свой матч чемпионата провели позавчера. Сегодня к обеду собирается группа игроков, которые играли вчера. Затем у нас состоится полноценная тренировка. Одна группа будет восстанавливаться, а другая — выполнять полный объем. С завтрашнего дня мы начинаем полноценно готовиться к матчам с Румынией и Северной Ирландией.

– Как бы вы охарактеризовали своих ближайших соперников?

– Румыния, думаю, в особом представлении не нуждается. Это команда, которая борется за первое место. Много игроков из ее состава участвовали еще на прошлом чемпионате Европы в Италии. Достойная команда, с хорошей группой атаки. Матч будет интересный, мы постараемся показать достойную игру, чтобы игра и результат нас удовлетворили.

– Насколько на вашей команде сказалась ситуация с коронавирусом в «Шахтере»?

– На сегодняшний день мы потеряли троих футболистов: Корниенко, Трубин и Судаков. Мы в срочном порядке вызвали других ребят. Плюс, мы отправили в главную команду троих основных защитников. Но это нормальный процесс, так и должно быть, мы только рады поставлять футболистов в национальную сборную. Как раз пришло время ребятам показать себя. Для них это большой шанс.

– В числе тех, кого вызвали в сборную Украины и Илья Забарный. Как вы оцените его прогресс в последнее время?

– Действительно, прогресс у Ильи очень большой. Он резко ворвался в основу «Динамо». Мы за ним давно следили и хотели гораздо раньше вызвать. Если он будет также продолжать работать, внимательно слушать тренеров, то у него огромное будущее, хороший потенциал, все об этом знают.

– Ситуация в вашей отборочной группе такова, что борьба за первое место уже невозможна, более реально бороться за вторую строчку. Насколько эта задача выполнима для той команды, которая у вас есть сейчас?

– Что касается результата, я бы не хотел на ребят давить и говорить, что нам нужен результат. У нас в команде сегодня процентов 60 молодых футболистов, которые будут готовиться на следующий отборочный цикл. Сегодня им это давление точно не нужно. Они все прекрасно понимают, что результат для нас важен. Но первая задача для них – переживать за игру, чтобы они выполняли наши требования. Да, результат может, как быть, так и не быть, это мои вопросы. Важнее – игра, которую показывают наши ребята. Вы видели, что предыдущий сбор в игровом плане был достаточно успешным. Тренеры национальной сборной уже обращают внимание на наших ребят. Это для нас лучшая награда, чтобы наших игроков вызывали в расположение национальной сборной.

– Один из двух предстоящих матчей вы проведете дома. Пройдет ли эта игра с частично открытыми трибунами? Можете рассчитывать на поддержку болельщиков?

– Насколько я знаю, на сегодня 30% стадиона может быть заполнено болельщиками. Мы надеемся на поддержку в матче с Румынией, ведь играем для болельщиков.