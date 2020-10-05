Евгений ПАСИЧ: «Александрия наказала нас за расслабленность»

Футболист «Олимпика» подвел итоги победы над командой Владимира Шарана (3:2)

  • 05.10.2020 15:00
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Евгений ПАСИЧ: «Александрия наказала нас за расслабленность»
© ФК Олимпик Донецк. Евгений Пасич

Защитник «Олимпика» Евгений Пасич прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура УПЛ с «Александрией» (3:2).

«В первом тайме мы вышли с хорошим боевым настроем. Действовали достаточно компактно в обороне и агрессивно в атаке. Не позволили сопернику ничего создать у наших ворот.

Имея преимущество в виде трех забитых мячей и красной карточки, на второй тайм вышли расслабленными. Потеряли концентрацию в ряде моментов, и «Александрия» наказала нас за это, воспользовавшись нашими же ошибками. Тем не менее, мы не сомневались, что сможем добиться победы. Это очень важные три очка...

Хочу поздравить семью Ивана Зотько с рождением дочки, желаю здоровья малышке, пусть растет на радость родителям», — отметил Пасич.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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