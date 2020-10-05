Шахтер сдал тесты на коронавирус

Результаты ожидаются во вторник в первой половине дня

  • 05.10.2020 14:49
  • 699 просмотров
  • 3 комментария
Шахтер сдал тесты на коронавирус
© ФК Шахтер Донецк

5-го октября в загородном комплексе «Святошин» тренерский штаб, футболисты и персонал первой команды «Шахтера» сдали тесты на COVID-19. Внеплановое тестирование состоялось в связи с выявленными накануне положительными результатами у двоих игроков и двоих сотрудников.

Тестирование проводили специалисты сертифицированной лаборатории «МедЛаб». Результаты ожидаются во вторник в первой половине дня.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 15:16
    0
    Здоровья ребятам.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 15:10
    0
    maxno, 05.10.2020 15:06
    и все будут здоровы
    Да дай бог!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 05.10.2020 15:06
    0
    и все будут здоровы
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 15:16
    0
    Здоровья ребятам.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 15:10
    0
    maxno, 05.10.2020 15:06
    и все будут здоровы
    Да дай бог!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 05.10.2020 15:06
    0
    и все будут здоровы
    Ссылка
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