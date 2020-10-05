Шахтер сдал тесты на коронавирус

5-го октября в загородном комплексе «Святошин» тренерский штаб, футболисты и персонал первой команды «Шахтера» сдали тесты на COVID-19. Внеплановое тестирование состоялось в связи с выявленными накануне положительными результатами у двоих игроков и двоих сотрудников.
Тестирование проводили специалисты сертифицированной лаборатории «МедЛаб». Результаты ожидаются во вторник в первой половине дня.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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