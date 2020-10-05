ТаТоТаке. Динамо і Шахтар - уже не гранды, судейский треш в УПЛ

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив шокированы судейским произволом в 5 туре УПЛ, разбирают падения Шахтера и Динамо и разницу между ними, а также ставят себя на место Андрея Шевченко - в ближайших матчах сборной ему придется несладко.
Кроме того в выпуске - интересная информация о трансферах Динамо, хитроумные тактические нюансы и прогноз на выступление украинских клубов в еврокубках.
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Источник — ТаТоТаке
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