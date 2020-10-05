Андрей САНИН: «Понесут ли арбитры наказание за убийство Мариуполя?»

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин жестко прошелся по судейской бригаде, которая обслуживала матч 5-го тура УПЛ против «Колоса» (0:1).



«O tempora, o mores! («О времена, о нравы!» – прим.). К сожалению, статья 17 действующего регламента не дает нам право подать протест на действия судейской бригады, приведшие к манипуляции результатом игры.



Поэтому остается только предполагать, понесут ли хоть какое-нибудь наказание Копиевский и Высоцкий за столь демонстративное убийство нашей команды?» – написал Санин в фейсбуке.



Отметим, что в конце матча был назначен пенальти за нарушение, которое было совершено за пределами штрафной площади мариупольского клуба.



Напомним, Виктор Копиевский был главным арбитром встречи, Владимир Высоцкий ему ассистировал.