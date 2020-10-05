Андрей САНИН: «Понесут ли арбитры наказание за убийство Мариуполя?»

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин жестко прошелся по судейской бригаде, которая обслуживала матч 5-го тура УПЛ против «Колоса» (0:1).
«O tempora, o mores! («О времена, о нравы!» – прим.). К сожалению, статья 17 действующего регламента не дает нам право подать протест на действия судейской бригады, приведшие к манипуляции результатом игры.
Поэтому остается только предполагать, понесут ли хоть какое-нибудь наказание Копиевский и Высоцкий за столь демонстративное убийство нашей команды?» – написал Санин в фейсбуке.
Отметим, что в конце матча был назначен пенальти за нарушение, которое было совершено за пределами штрафной площади мариупольского клуба.
Напомним, Виктор Копиевский был главным арбитром встречи, Владимир Высоцкий ему ассистировал.
Источник — Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я симпатизую Колосу, але реально порушення за 1 метр до штрафної.
Я симпатизую Колосу, але реально порушення за 1 метр до штрафної.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.