Андрей САНИН: «Понесут ли арбитры наказание за убийство Мариуполя?»

Вице-президент приазовцев – о скандальной встрече с «Колосом»

  • 05.10.2020 11:27
  • 1680 просмотров
  • 4 комментария
Андрей САНИН: «Понесут ли арбитры наказание за убийство Мариуполя?»
© ФК Колос

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин жестко прошелся по судейской бригаде, которая обслуживала матч 5-го тура УПЛ против «Колоса» (0:1).
 
«O tempora, o mores! («О времена, о нравы!» – прим.). К сожалению, статья 17 действующего регламента не дает нам право подать протест на действия судейской бригады, приведшие к манипуляции результатом игры.
 
Поэтому остается только предполагать, понесут ли хоть какое-нибудь наказание Копиевский и Высоцкий за столь демонстративное убийство нашей команды?» – написал Санин в фейсбуке.
 
Отметим, что в конце матча был назначен пенальти за нарушение, которое было совершено за пределами штрафной площади мариупольского клуба.
 
Напомним, Виктор Копиевский был главным арбитром встречи, Владимир Высоцкий ему ассистировал. 

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Комментарии
    Тарас\Geka Sasyn
    online
      Тарас\Geka Sasyn, 05.10.2020 11:47
    0
    Також симпатизував Колосу та вболівав за них, але після кубкового матчу з Прикарпаттям, де суддя на останній хвилині призначив (знову ж таки, яке співпадіння))) сумнівне пенальті. Просто впала в моїх очах. Тут взагалі явне суддівське лобіювання!
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 05.10.2020 11:45
    +1
    Санін знову з будкі виліз
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    vovakotik
      vovakotik, 05.10.2020 11:45
    +1
    Дивне рішення!
    Я симпатизую Колосу, але реально порушення за 1 метр до штрафної.
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    Георгій Єрошкін
    online
      Георгій Єрошкін, 05.10.2020 11:43
    -1
    Какое благородное возмущение?! А где же вы были приазовцы,кргда "убивали" Динамо.К и многие другие команды? Хихикали в тряпочку и злорадствовали? А вот и до вас очередь дошла вкусить в полной мере украинское "правосудие на газоне"!!! Примите наши самые искренние соболезнования!!!!
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 05.10.2020 11:45
    +1
    Санін знову з будкі виліз
    Ссылка
    vovakotik
      vovakotik, 05.10.2020 11:45
    +1
    Дивне рішення!
    Я симпатизую Колосу, але реально порушення за 1 метр до штрафної.
    Ссылка
    Тарас\Geka Sasyn
    online
      Тарас\Geka Sasyn, 05.10.2020 11:47
    0
    Також симпатизував Колосу та вболівав за них, але після кубкового матчу з Прикарпаттям, де суддя на останній хвилині призначив (знову ж таки, яке співпадіння))) сумнівне пенальті. Просто впала в моїх очах. Тут взагалі явне суддівське лобіювання!
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