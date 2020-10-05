Виктор ЛЕОНЕНКО: «В Лиге чемпионов нам не повезет»

Футбольный эксперт считает, что тренеры не очень рады такому жребию

  • 05.10.2020 10:34
  • 2594 просмотра
  • 3 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «В Лиге чемпионов нам не повезет»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
 
«В Лиге чемпионов нам не повезет, пусть и хочется, чтобы очки брали. Болельщикам классно, а тренерам не очень. Главное, чтобы наши клубы удачно выглядели и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы», – сказал Леоненко.
 
Напомним, киевское «Динамо» сыграет в группе G против «Ювентуса», «Барселоны» и «Ференцвароша». Донецкий «Шахтер» в группе B сразится против мадридского «Реала», миланского «Интер» и «Боруссии» из Менхенгладбаха.

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Источник — Великий футбол

(14 голосов)

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Комментарии
    volf2020
      volf2020, 05.10.2020 11:25
    +1
    Як вже забембав цей горе експерт.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 11:16
    0
    johndow, 05.10.2020 10:56
    Вам, Виктор Евгеньевич, давно не везет)
    Его развезёт ...
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 05.10.2020 10:56
    +3
    Вам, Виктор Евгеньевич, давно не везет)
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 05.10.2020 10:56
    +3
    Вам, Виктор Евгеньевич, давно не везет)
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 05.10.2020 11:25
    +1
    Як вже забембав цей горе експерт.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 11:16
    0
    johndow, 05.10.2020 10:56
    Вам, Виктор Евгеньевич, давно не везет)
    Его развезёт ...
    Ссылка
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