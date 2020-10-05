Виктор ЛЕОНЕНКО: «В Лиге чемпионов нам не повезет»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.



«В Лиге чемпионов нам не повезет, пусть и хочется, чтобы очки брали. Болельщикам классно, а тренерам не очень. Главное, чтобы наши клубы удачно выглядели и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы», – сказал Леоненко.



Напомним, киевское «Динамо» сыграет в группе G против «Ювентуса», «Барселоны» и «Ференцвароша». Донецкий «Шахтер» в группе B сразится против мадридского «Реала», миланского «Интер» и «Боруссии» из Менхенгладбаха.