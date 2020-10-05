Сергей СТАХОВСКИЙ: «Реброву в ресторанах Будапешта не дают платить»

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал выход киевского «Динамо» и венгерского «Ференцвароша» в групповой раунд Лиги чемпионов.

Напомним, обе команды по результатам жеребьевки попали в одну группу, где будут бороться за еврокубковую весну с каталонской «Барселоной» и туринским «Ювентусом».

«Выход в «Динамо» групповой раунд Лиги чемпионов я воспринял, конечно, очень положительно. Если честно, мне кажется, что в этом году сделать это было сложнее, чем в прошлом. Но команда играла достаточно ярко и гораздо лучше.

Роль нового тренера? Я считаю, что трудно Мирчу Луческу не воспринимать «в штыки». Я, как болельщик «Динамо», помню все те годы, которые он тренировал «Шахтер». Но Динамо для меня - это команда. Тренер приходит и уходит, а команда остается.

Я вижу, что команда изменилась под руководством Луческу. Играет более компактно, тактически понятно. И она выигрывает. Есть много сдвигов в верном направлении. Мне нравится, надеюсь, что и дальше будут победу. Считаю, что болельщики как-то смирятся с фактором Луческу. Имеем то, что имеем.

«Динамо» – «Ференцварош»? Для меня это будет очень трудно, потому что я знаю практически всех игроков «Ференцвароша». Во время карантина я с ними всеми тренировался. У меня дружеские отношения и с командой, и тренером. Но как говорится, одна жизнь - одна команда. Поэтому у меня нет приоритетов, за кого я буду болеть. Но будет трудно эмоционально. Всех игроков знаю, еще и тренер является крестным отцом моего сына.

Все результаты, которые «Ференцварош» получил за последние два года, в Будапеште связывают с Сергеем Ребровым. С ним в принципе невозможно пойти где-то пообедать или поужинать в городе, потому что все останавливаются, хотят сфотографироваться, просят автограф, в ресторанах не дают платить. Его здесь очень уважают, любят и ценят. Видно, что он работает на максимальный результат.

Когда Ребров сюда приехал, в «Ференцвароше» не мечтали о Лиге чемпионов. Ему поставили задачу выхода в Лигу Европы и выиграть 30-й чемпионат. Они уже выиграли два чемпионата и вышли в Лигу чемпионов впервые за 25 лет. Вы не представляете, какая в Будапеште была эйфория», - сказал Стаховский.