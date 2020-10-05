Сергей РЕБРОВ: «Здесь легче работать, чем в Украине. Нет Леоненко рядом»

Большое интересное интервью наставника «Ференцвароша»

  • 05.10.2020 02:05
  • 418 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей РЕБРОВ: «Здесь легче работать, чем в Украине. Нет Леоненко рядом»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров, который помог клубу из Будапешта впервые за два десятилетия выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, дал большое интересное интервью программе «Великий футбол».

– Конечно, для Венгрии это невероятное событие. К сожалению, все произошло без зрителей. Вы сами видели, как и на матч против Динамо Загреб, и против Мольде, пришло 5-6 тысяч болельщиков, которые стояли за стадионом и поддерживали команду. Здесь был невероятный праздник.

– Болельщики скандируют ваше имя и вас называют легендой клуба. Как вам в таком амплуа?
– К сожалению, я не понимаю язык. Мне здесь с этим гораздо проще работать. Я не читаю газет, не смотрю новости, как по мне, здесь легче работать, чем в Украине. Нет Виктора Леоненко рядом.

– Что было после игры? Мы видели, что в раздевалке было много шампанского, как Ференцварош отмечал этот праздник?
– Я поздравил ребят и ушел. Это большой праздник для них, главному тренеру не нужно там находиться. Они расслабились, дали волю эмоциям. Вы сами понимаете, перед последним матчем квалификации Лиги чемпионов, я напомнил, что кроме Зубкова ни один игрок еще не играл в Лиге чемпионов вообще. Зубков тоже не так много играл, но он единственный, кто там был. Для них это очень большой успех. Что они делали – я за этим не следил.

– Кто вам звонил из Украины? Кто поздравлял с выходом в Лигу чемпионов?
– Мне писали очень многие, звонить отважились не все. Я общался с президентом киевского Динамо – Игорем Суркисом. Как для Ференцвароша, так и для меня – это очень большой успех. Пройти четыре квалификации с лучшими командами Европы, с чемпионами своих стран, это очень хороший показатель.

– По одним данным, вы хотели сыграть с Динамо в группе. Потом мы читали ваше опровержение. Так хотели или нет?
– На пресс-конференции после матча мне задали вопрос об украинских командах. Мы могли на них попасть, и я сказал, что я не против. Но все-таки, мне не хотелось встречаться с украинскими командами. Очки нужны и для нас, и для украинских команд. Сейчас, когда Динамо попало в нашу группу, это сложные ощущения. Это моя родная команда и кто-то в этих играх потеряет очки, а значит, будет достаточно обидно. Мы будем готовиться серьезно и к Динамо, и к Ювентусу с Барселоной.

– Насколько для вас будет необычно сыграть против Мирчи Луческу, который возглавляет Динамо?
– Я буду играть против киевского Динамо. Я не обращаю внимания, кто главный тренер.

– Вы хотели вот такого жребия: Барселону и Ювентус?
– Думаю, что болельщики хотели. Если посмотреть на первую и вторую корзину, нас в любом случае ожидали такие соперники. Нормальная жеребьевка, будем играть. Напомню: Ференцварош не был в Лиге чемпионов 25 лет. Какие бы команды ни попались, они бы все равно были по классу сильнее нас. Нужно готовиться серьезно и отдавать все силы.

– Вы были претендентом номер один на пост главного тренера Динамо. Можете приоткрыть занавес: почему вы им не стали?
– Как сказал Григорий Михайлович, мы оба сделали правильный выбор. И я, и Динамо Киев. Ференцварош попал в Лигу чемпионов, значит, мой выбор был правильным. В межсезонье я не мог бросить команду в последний момент. Видел, что нуждаюсь в этой команде, и было важно закончить этот цикл. Рад, что я остался, и подарил такую радость всей Венгрии. Что будет дальше, посмотрим. Но это решение было правильным и для Динамо, и для меня. 

– Удается ли вам следить за матчами Динамо?
– Да, сегодня смотрел игру с Зарей, минут 60. Конечно, я слежу за Динамо. Я не скрывал этого. Даже если бы Динамо не попалось нам в группу, я бы продолжал следить  за моей командой.

– Как вы оцениваете Динамо по уровню игры сейчас? Нравится?
– Я не собираюсь судить. Если сравнить с прошлым годом, конечно, все видят разницу. Есть дисциплина на поле, организация игры. Даже с теми же футболистами, что были в прошлом году. Все видят разницу.

– Ференцварош на каком уровне находится? Он подходит в хорошей форме к Лиге чемпионов?
– Сейчас будет пауза на матчи национальных сборных. Это будет серьезный экзамен, как и для сборных, так и для игроков. Ференцварош играл квалификацию, по две игры в неделю. Потом будет такой же месяц непростой, после матчей национальных сборных. Надеюсь, что игроки приедут без травм и у нас есть время серьезно подготовиться к старту Лиги чемпионов и продолжению чемпионата Венгрии.

– Ваша супруга поздравляла вас и вашу команду с выходом в Лигу чемпионов в соцсети. Она вспомнила, что 10 лет назад сказала, что как тренер, вы выйдете со своей командой в групповой этап Лиги чемпионов. Что это за история?
– Я спросил у Ани, ее переполняли эмоции. Я не могу ей запретить высказывать свое мнение. Она была на матче, поддерживала меня после. Мои дети тоже меня поддерживали.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Федько
      Александр Федько, 05.10.2020 02:20
    +2
    ой хорош
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 05.10.2020 02:20
    +2
    ой хорош
    Ссылка
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