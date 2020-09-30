ВИДЕО. Фанаты Ференцвароша скандируют: «Ребров, Ребров»

Во вторник, 29 сентября, венгерский «Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва в рамках плей-офф раунда ЛЧ дома сыграл нулевую ничью с норвежским «Мольде» и по сумме двух матчей вышел в групповой этап Лиги чемпионов.



Болельщикам вход на стадион был запрещен, но после матча они пели гимн клуба и скандировали «Ребров, Ребров». Сергей Станиславович вышел к гейтам, которые оккупировали фанаты, и поблагодарил болельщиков за активную поддержку.



Напомним, «Ференцварош» будет сеяться из четвертой корзины, а это значит, что венгерский клуб может стать соперником как «Динамо» (3-я корзина), так и «Шахтера» (2-я корзина).