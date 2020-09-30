ВИДЕО. Фанаты Ференцвароша скандируют: «Ребров, Ребров»

Украинский специалист становится легендой клуба

  • 30.09.2020 09:27
  • 6183 просмотра
  • 10 комментариев
ВИДЕО. Фанаты Ференцвароша скандируют: «Ребров, Ребров»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Во вторник, 29 сентября, венгерский «Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва в рамках плей-офф раунда ЛЧ дома сыграл нулевую ничью с норвежским «Мольде» и по сумме двух матчей вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
 
Болельщикам вход на стадион был запрещен, но после матча они пели гимн клуба и скандировали «Ребров, Ребров». Сергей Станиславович вышел к гейтам, которые оккупировали фанаты, и поблагодарил болельщиков за активную поддержку.
 
Напомним, «Ференцварош» будет сеяться из четвертой корзины, а это значит, что венгерский клуб может стать соперником как «Динамо» (3-я корзина), так и «Шахтера» (2-я корзина).

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Источник — ФК Ференцварош

(18 голосов)

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Комментарии
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 30.09.2020 10:01
    +1
    con clusion, 30.09.2020 09:42
    Ты когда был в Монголии? Ну тогда найди карту Улан-Батора в Гугл. Киев покажется колхозом. Ну а про сборную Венгрии и Пушкаша ты вообще видать без шаров. Да и сейчас Ференцварош и Секешфехервар возвращают былую славу...
    Ну для твого загального розвитку , щоб наступного разу якось вмикав свій тролччий мозок, в Монголії тільки одне місто має більше 100 тис. населення Улан -Батор а в 10 найбільших міст входить міста з населенням до 20тисяч.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 10:00
    +1
    digsum, 30.09.2020 09:51
    Недавно смотрел передачу про рыбный промысел в Монголии. Местные настолько загадили речку и уникальные виды рыбы, которые едва ли не остались только там, были под угрозой. Несколько французов переехали на ПМЖ в Монголию, чтобы восстановить популяцию. Восстановили, теперь занимаются построением рыбного сафари так, чтобы природа не страдала и местным было чего пожрать. Короче, Монголия еще та дыра, с ВВП в 10 раз меньшим украинского.
    Вообще там сложный регион. У меня дед там служил еще при Союзе, говорил, что уже тогда почти вся рыба в реках червивая была.
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    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 09:59
    +1
    Молодец, было бы неплохо, если б руководство что-то придумало с усилением состава.
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    DIM-C
    online
      DIM-C, 30.09.2020 09:54
    +1
    Анатолій Чорнобук, 30.09.2020 09:37
    Ну і де коментарі про Реброва???
    Да, мне тут пару умников год назад писали что Ребов такой себе тренер, и играет ференцварош никак. Помним, любим, скорбим, соболезнуем...
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    digsum
      digsum, 30.09.2020 09:51
    +2
    con clusion, 30.09.2020 09:42
    Ты когда был в Монголии? Ну тогда найди карту Улан-Батора в Гугл. Киев покажется колхозом. Ну а про сборную Венгрии и Пушкаша ты вообще видать без шаров. Да и сейчас Ференцварош и Секешфехервар возвращают былую славу...
    Недавно смотрел передачу про рыбный промысел в Монголии. Местные настолько загадили речку и уникальные виды рыбы, которые едва ли не остались только там, были под угрозой. Несколько французов переехали на ПМЖ в Монголию, чтобы восстановить популяцию. Восстановили, теперь занимаются построением рыбного сафари так, чтобы природа не страдала и местным было чего пожрать. Короче, Монголия еще та дыра, с ВВП в 10 раз меньшим украинского.
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 30.09.2020 09:50
    0
    Вот так, человек которого попёрли из Динамо стал легендой для зарубежом. БРАВО! Вписал своё имя золотыми буквами в историю клуба
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.09.2020 09:47
    +3
    Я желаю ему возглавить Тоттенхэм
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    con clusion
      con clusion, 30.09.2020 09:42
    -8
    Maslyaspor, 30.09.2020 09:35
    Блін , приємно. З рівнем футболу як в Угорщині це як в Монголії запустити місію на Марс. Сергій як український Ілона Маск.
    Ты когда был в Монголии? Ну тогда найди карту Улан-Батора в Гугл. Киев покажется колхозом. Ну а про сборную Венгрии и Пушкаша ты вообще видать без шаров. Да и сейчас Ференцварош и Секешфехервар возвращают былую славу...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 30.09.2020 09:37
    +4
    Ну і де коментарі про Реброва???
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    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 30.09.2020 09:35
    +3
    Блін , приємно. З рівнем футболу як в Угорщині це як в Монголії запустити місію на Марс. Сергій як український Ілона Маск.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 30.09.2020 09:37
    +4
    Ну і де коментарі про Реброва???
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.09.2020 09:47
    +3
    Я желаю ему возглавить Тоттенхэм
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 30.09.2020 09:35
    +3
    Блін , приємно. З рівнем футболу як в Угорщині це як в Монголії запустити місію на Марс. Сергій як український Ілона Маск.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 30.09.2020 09:51
    +2
    con clusion, 30.09.2020 09:42
    Ты когда был в Монголии? Ну тогда найди карту Улан-Батора в Гугл. Киев покажется колхозом. Ну а про сборную Венгрии и Пушкаша ты вообще видать без шаров. Да и сейчас Ференцварош и Секешфехервар возвращают былую славу...
    Недавно смотрел передачу про рыбный промысел в Монголии. Местные настолько загадили речку и уникальные виды рыбы, которые едва ли не остались только там, были под угрозой. Несколько французов переехали на ПМЖ в Монголию, чтобы восстановить популяцию. Восстановили, теперь занимаются построением рыбного сафари так, чтобы природа не страдала и местным было чего пожрать. Короче, Монголия еще та дыра, с ВВП в 10 раз меньшим украинского.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 30.09.2020 10:01
    +1
    con clusion, 30.09.2020 09:42
    Ты когда был в Монголии? Ну тогда найди карту Улан-Батора в Гугл. Киев покажется колхозом. Ну а про сборную Венгрии и Пушкаша ты вообще видать без шаров. Да и сейчас Ференцварош и Секешфехервар возвращают былую славу...
    Ну для твого загального розвитку , щоб наступного разу якось вмикав свій тролччий мозок, в Монголії тільки одне місто має більше 100 тис. населення Улан -Батор а в 10 найбільших міст входить міста з населенням до 20тисяч.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 10:00
    +1
    digsum, 30.09.2020 09:51
    Недавно смотрел передачу про рыбный промысел в Монголии. Местные настолько загадили речку и уникальные виды рыбы, которые едва ли не остались только там, были под угрозой. Несколько французов переехали на ПМЖ в Монголию, чтобы восстановить популяцию. Восстановили, теперь занимаются построением рыбного сафари так, чтобы природа не страдала и местным было чего пожрать. Короче, Монголия еще та дыра, с ВВП в 10 раз меньшим украинского.
    Вообще там сложный регион. У меня дед там служил еще при Союзе, говорил, что уже тогда почти вся рыба в реках червивая была.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 09:59
    +1
    Молодец, было бы неплохо, если б руководство что-то придумало с усилением состава.
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 30.09.2020 09:54
    +1
    Анатолій Чорнобук, 30.09.2020 09:37
    Ну і де коментарі про Реброва???
    Да, мне тут пару умников год назад писали что Ребов такой себе тренер, и играет ференцварош никак. Помним, любим, скорбим, соболезнуем...
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 30.09.2020 09:50
    0
    Вот так, человек которого попёрли из Динамо стал легендой для зарубежом. БРАВО! Вписал своё имя золотыми буквами в историю клуба
    Ссылка
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