Камбэк месяца. Экс-соперник Динамо вел в счете 4:0, но упустил победу

Матч четвертого тура чемпионата Нидерландов по футболу в Роттердаме между местной «Спартой» и АЗ Алкмаар завершился невероятным камбэком.
После первого тайма АЗ вел в счете 4:0, причем гости могли забивать и пятый мяч, если бы реализовали пенальти. Казалось, что победа уже в кармане, но не тут-то было.
После перерыва «Спарта» сумела переломить ход поединка и сама забила четыре безответных гола. Стоит отметить, что два из них влетели в ворота АЗ после 85 минуты, когда команда из Алкмаара осталась вдесятером.
Напомним, недавно АЗ был соперником киевского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команда Мирчи Луческу одержала победу со счетом 2:0 и отправила вице-чемпиона Нидерландов в Лигу Европы.
Источник — Sport.ua
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