Камбэк месяца. Экс-соперник Динамо вел в счете 4:0, но упустил победу

Матч четвертого тура чемпионата Нидерландов по футболу в Роттердаме между местной «Спартой» и АЗ Алкмаар завершился невероятным камбэком.

После первого тайма АЗ вел в счете 4:0, причем гости могли забивать и пятый мяч, если бы реализовали пенальти. Казалось, что победа уже в кармане, но не тут-то было.

После перерыва «Спарта» сумела переломить ход поединка и сама забила четыре безответных гола. Стоит отметить, что два из них влетели в ворота АЗ после 85 минуты, когда команда из Алкмаара осталась вдесятером.

Напомним, недавно АЗ был соперником киевского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команда Мирчи Луческу одержала победу со счетом 2:0 и отправила вице-чемпиона Нидерландов в Лигу Европы.