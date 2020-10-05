Элина СВИТОЛИНА: «Стараюсь не думать о сетке турнира»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) прокомментировала победу над Каролин Гарсией из Франции (№45 WTA) и выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Я не ожидала, что в матче с Гарсией все так легко сложится. Я была очень рада, что смогла здорово начать матч, потому что были какие-то невероятные условия. Я с первого гейма смогла здорово отыграть, где-то помягче сыграть, где-то прибавить в зависимости от ветра. Для меня матч сложился очень ровно.

Задумываюсь ли я о том, что в моей половине больше нет сеяных теннисисток? Что ж, такое случается на турнирах Большого Шлема. Трудно сказать, более открытая сетка теперь или нет. Из-за того, что у меня сейчас самый высокий номер посева, трофей мне не дадут. Это как палка в двух концах. Если у тебя полная и сильная сетка, то кажется, мол, почему мне не везет, если другая часть более слабая. Сейчас сетка более реальная и ты думаешь, а если вдруг что-то произойдет? Невозможно точно сказать, главное, не задумываться, не впускать в голову какой-то негатив, я стараюсь контролировать свои мысли. Все теннисистки, которые прошли так далеко, они заслужили играть на этом этапе. У меня не такая уж и простая сетка. Раз они играют в четвертьфинале, значит они отлично выступили и обыграли хороших теннисисток.

Знаю ли я что-нибудь о следующей сопернице? Нет, я почти ничего не знаю, я посмотрю, как Подороска играет, будем с тренером готовить план. Следующий матч будет для меня важным и тяжелым, как и все остальные.

Где сейчас Гаэль Монфис? Он поехал домой, потому что ему надо восстановиться и подготовиться к следующим турнирам в АТР. Сейчас я играю на Ролан Гаррос за двоих, поскольку я знаю, как ему нравится играть в Париже. Жаль, что он не смог показать здесь свой лучший теннис, потому что у него был отличный старт сезона. Обсуждаем ли мы теннис в свободное время? Гаэль любит у всех поспрашивать, когда у него есть какие-то сомнения, он интересуется моим мнением, мнением команды. Я больше обсуждаю матчи только с тренером. Иногда мы можем поговорить, если есть какое-то волнение или что-то еще, но больше говорим на темы, которые не связаны с теннисом», - сказала Свитолина.