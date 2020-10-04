Остап МАРКЕВИЧ: «С Колосом была боевая игра»

После послематчевой пресс-конференции после игры с «Колосом» (0:1) наставник «Мариуполя» не стал акцентировать внимание на том, что гол в ворота его команды был забит с очень спорного пенальти.

«Это была боевая игра двух боевитых и хорошо организованных команд. Было много борьбы, верховой борьбы. Может, конструктива особенного не было сегодня. Но это нормально в матчах команд, которые интенсивно защищаются, один в один. Когда идет такой интенсив, то очень тяжело что-то создать. Потому мы использовали длинные передачи, логболлы…

Я хочу поблагодарить свою команду за то, что проявила характер, несмотря на проблемы с составом. У нас молодые ребята на скамейке запасных, неправильно было их бросать на поле в такой игре», - сказал Остап Маркевич.

У «Мариуполя» после 5 туров в активе 7 очков и седьмое место в турнирной таблице.

Читайте также: Руслан КОСТЫШИН: «Может, ни у одного тренера не было 4 вынужденные замены»