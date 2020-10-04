Игорь СУРКИС: «Думаю, что трансферов больше не будет»

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в эфире программы Профутбол Digital прокомментировал результат встречи 5-го тура с Зарей (1:1), а также ответил на актуальные вопросы, касающиеся команды.

- Сегодняшний матч был боевым, играли против боевой команды. У нас выбыл Буяльский, а это основополагающий игрок в середине поля. "Заря" хотела выиграть, как и мы. Мне футбол очень понравился. Дай Бог, чтобы все матчи были такими напряженными, но нужно реализовывать моменты, которые мы создали. Особенно в первом тайме, когда де Пена вышел один на один.

Естественно, есть какая-то психологическая усталость. Наверное, игроки не до конца восстановились после того, как попали в Лигу чемпионов. Сейчас будут игры сборной. Желаю удачи всем, кто едет в национальную и молодежную команды. Дай Бог, чтобы все вернулись без травм. Нужно готовиться, осень тяжелая, такими будут все следующие матчи.

- Чувствовалось ли, что Буяльского и Супряги сегодня не хватало?

- Конечно, чувствовалось. Сегодня нам был необходим Супряга. Вербич пока только набирает форму. Супряга может убежать на скорости. Но вчера он дернул мышцу, поэтому мы поберегли его, чтобы он восстановился и помог сборной, хотя в Париже он точно не сыграет.

- Откуда такая заруба на поле - футболисты летели в ноги, не боялись друг друга?

- Заря - хорошая команда с квалифицированным тренером. У них было два поражения на старте, потом немного пришли в себя, сыграли вничью с Шахтером. Насколько мне известно, и "горняки" сегодня сыграли 2:2. Такой будет чемпионат.

- Пока что этот чемпионат интереснее, чем предыдущий?

- По тому, как он начинается, думаю, что да. А что будет дальше - посмотрим. У нас будут тяжелые матчи в Лиге чемпионов, тяжелые морально. Очень сильные соперники. Думаю, что чемпионат будет интересным.

- Насколько бонусы от УЕФА за выход в Лигу чемпионов помогают клубу чувствовать себя увереннее?

- Любые деньги, которые приходят в команду, естественно, помогают растить новых игроков и кого-то приобретать. Это стимул для команды, премиальный фонд. Но в футболе все равно самое главное - не деньги, а результат. Все ребята амбициозные и стремятся на Запад, но для этого нужно слушать тренера и выполнять на поле то, что им рекомендуют. Сыграть один хороший матч, а потом провалить два - это не уровень футболиста. Игроки все время должны находиться в хороших кондициях.

- Футболисты получили премиальные? Насколько существенные?

- За попадание в Лигу чемпионов футболисты получили премиальные. Существенные.

- Чувствуете ли вы себя уверенно перед стартом в такой непростой группе с топ-командами - Барселоной, Ювентусом?

- Я не выхожу на футбольное поле, но по тому, что происходит в команде, вижу, что ребята набрались опыта, долго не играли в Лиге чемпионов и хотят посмотреть, чего они стоят на фоне Барселоны и Ювентуса. Да и Ференцварош - хорошая, амбициозная команда, которую возглавляет Сергей Ребров, умеющий работать и настраивать футболистов. Нас ждет интереснейшая осень, но ни перед кем нельзя опускать голову до выхода на поле. Нужно выходить и играть с любыми командами.

- Завтра закрывается трансферное окно. Будут ли у Динамо подписания?

- Насколько мне известно, румын уже прошел медобследование, и мы его взяли в аренду. Не знаю, что еще должно произойти, но думаю, что трансферов больше не будет.

- Опорный полузащитник Тудор Бэлуцэ?

- Да.

- Вопрос по поводу болельщиков: сегодня их не было, но будут на матчах сборной...

- Болельщики будут на матчах сборной и на матчах Лиги чемпионов. Если не будет никаких запретов властей, мы ждем наших болельщиков и с понедельника с удовольствием займемся продажей билетов в том количестве, которое разрешает УЕФА. Мы играем для зрителей, а не для пустого стадиона. Поэтому болельщик нам необходим.

- Есть ли боязнь перед возможными акциями болельщиков, которые не приняли Мирчу Луческу?

- Я не политик и не боюсь никаких акций. Если болельщик настоящий, он должен принять то, что произошло. Луческу за короткий период изменил команду на 100% и вывел ее в Лигу чемпионов. Настоящий болельщик будет поддерживать свою команду и желать ей только успеха и удачи. А те, кто хотят проводить акции - для этого есть Майдан.