Игорь СУРКИС: «Думаю, что трансферов больше не будет»

Президент Динамо о Лиге чемпионов и трансферах

  • 04.10.2020 22:30
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  • 10 комментариев
Игорь СУРКИС: «Думаю, что трансферов больше не будет»
© ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в эфире программы Профутбол Digital прокомментировал результат встречи 5-го тура с Зарей (1:1), а также ответил на актуальные вопросы, касающиеся команды.

- Сегодняшний матч был боевым, играли против боевой команды. У нас выбыл Буяльский, а это основополагающий игрок в середине поля. "Заря" хотела выиграть, как и мы. Мне футбол очень понравился. Дай Бог, чтобы все матчи были такими напряженными, но нужно реализовывать моменты, которые мы создали. Особенно в первом тайме, когда де Пена вышел один на один.

Естественно, есть какая-то психологическая усталость. Наверное, игроки не до конца восстановились после того, как попали в Лигу чемпионов. Сейчас будут игры сборной. Желаю удачи всем, кто едет в национальную и молодежную команды. Дай Бог, чтобы все вернулись без травм. Нужно готовиться, осень тяжелая, такими будут все следующие матчи.

- Чувствовалось ли, что Буяльского и Супряги сегодня не хватало?

- Конечно, чувствовалось. Сегодня нам был необходим Супряга. Вербич пока только набирает форму. Супряга может убежать на скорости. Но вчера он дернул мышцу, поэтому мы поберегли его, чтобы он восстановился и помог сборной, хотя в Париже он точно не сыграет.

- Откуда такая заруба на поле - футболисты летели в ноги, не боялись друг друга?

- Заря - хорошая команда с квалифицированным тренером. У них было два поражения на старте, потом немного пришли в себя, сыграли вничью с Шахтером. Насколько мне известно, и "горняки" сегодня сыграли 2:2. Такой будет чемпионат. 

- Пока что этот чемпионат интереснее, чем предыдущий?

- По тому, как он начинается, думаю, что да. А что будет дальше - посмотрим. У нас будут тяжелые матчи в Лиге чемпионов, тяжелые морально. Очень сильные соперники. Думаю, что чемпионат будет интересным.

- Насколько бонусы от УЕФА за выход в Лигу чемпионов помогают клубу чувствовать себя увереннее?

- Любые деньги, которые приходят в команду, естественно, помогают растить новых игроков и кого-то приобретать. Это стимул для команды, премиальный фонд. Но в футболе все равно самое главное - не деньги, а результат. Все ребята амбициозные и стремятся на Запад, но для этого нужно слушать тренера и выполнять на поле то, что им рекомендуют. Сыграть один хороший матч, а потом провалить два - это не уровень футболиста. Игроки все время должны находиться в хороших кондициях. 

- Футболисты получили премиальные? Насколько существенные?

- За попадание в Лигу чемпионов футболисты получили премиальные. Существенные.

- Чувствуете ли вы себя уверенно перед стартом в такой непростой группе с топ-командами - Барселоной, Ювентусом?

- Я не выхожу на футбольное поле, но по тому, что происходит в команде, вижу, что ребята набрались опыта, долго не играли в Лиге чемпионов и хотят посмотреть, чего они стоят на фоне Барселоны и Ювентуса. Да и Ференцварош - хорошая, амбициозная команда, которую возглавляет Сергей Ребров, умеющий работать и настраивать футболистов. Нас ждет интереснейшая осень, но ни перед кем нельзя опускать голову до выхода на поле. Нужно выходить и играть с любыми командами.

- Завтра закрывается трансферное окно. Будут ли у Динамо подписания?

- Насколько мне известно, румын уже прошел медобследование, и мы его взяли в аренду. Не знаю, что еще должно произойти, но думаю, что трансферов больше не будет.

- Опорный полузащитник Тудор Бэлуцэ?

- Да.

- Вопрос по поводу болельщиков: сегодня их не было, но будут на матчах сборной...

- Болельщики будут на матчах сборной и на матчах Лиги чемпионов. Если не будет никаких запретов властей, мы ждем наших болельщиков и с понедельника с удовольствием займемся продажей билетов в том количестве, которое разрешает УЕФА. Мы играем для зрителей, а не для пустого стадиона. Поэтому болельщик нам необходим.

- Есть ли боязнь перед возможными акциями болельщиков, которые не приняли Мирчу Луческу?

- Я не политик и не боюсь никаких акций. Если болельщик настоящий, он должен принять то, что произошло. Луческу за короткий период изменил команду на 100% и вывел ее в Лигу чемпионов. Настоящий болельщик будет поддерживать свою команду и желать ей только успеха и удачи. А те, кто хотят проводить акции - для этого есть Майдан.

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Источник — ФК Динамо Киев

(42 голоса)

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Комментарии
    vasyan86
      vasyan86, 04.10.2020 23:24
    -1
    Ну Майдан так Майдан
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.10.2020 23:12
    -2
    Динамовцы скоро поймут, что изменений нет и при Луче. Ведь пока идут по стопам Хацкевича. АЗ это тот же Олимпиакос, который Хац прошёл, а Гент это тот же АЕК. А про победы над Шахтером, про целую серию из 6 побед подряд или сколько там было все мы помним. Игра та же скучная, вялая, нудная, мучительная в надежде на пеналь, удаление или гол-дурачок, рикошет и т. д. Короче ЛЧ покажет и докажет все. Че там говорить
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.10.2020 23:08
    -3
    А они были? Ну и отлично
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 04.10.2020 23:03
    0
    Andre066, 04.10.2020 22:48
    Опорник надо с функциями разрушителя и дальний пас.. Леднев Андриевский не тот материал!
    Не согласен насчёт Леднева, ещё все может быть. Андриевский не засверкал, можно вернуть Заре, там он поможет
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 23:03
    0
    Серж. Петренко, 04.10.2020 22:38
    Головне, Ігорьок, шоб ти сам не с'їбнув із клубу! Вся Полтава й весь Чернігів (за Луганськ н скажу, але походу таки да) моляться, шоб ти якнайдовше рулив у Динамо!
    И что бл...ь будет? Днепр№2 или Металл№2. Или кто-то готов тратить Динамо 30 лямов каждый год на клуб при доходах в 10-11?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 04.10.2020 22:50
    -6
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.10.2020 22:48
    +7
    lenares85, 04.10.2020 22:35
    А зачем опорник им в полузащиту нужен
    Опорник надо с функциями разрушителя и дальний пас.. Леднев Андриевский не тот материал!
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 04.10.2020 22:38
    -7
    Головне, Ігорьок, шоб ти сам не с'їбнув із клубу! Вся Полтава й весь Чернігів (за Луганськ н скажу, але походу таки да) моляться, шоб ти якнайдовше рулив у Динамо!
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 04.10.2020 22:35
    -6
    А зачем опорник им в полузащиту нужен
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.10.2020 22:29
    +6
    В принципе логично. Пару трансферов погоды не сделают а с этим короновирусом не известно будут играть или нет!
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.10.2020 22:48
    +7
    lenares85, 04.10.2020 22:35
    А зачем опорник им в полузащиту нужен
    Опорник надо с функциями разрушителя и дальний пас.. Леднев Андриевский не тот материал!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.10.2020 22:29
    +6
    В принципе логично. Пару трансферов погоды не сделают а с этим короновирусом не известно будут играть или нет!
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 04.10.2020 23:03
    0
    Andre066, 04.10.2020 22:48
    Опорник надо с функциями разрушителя и дальний пас.. Леднев Андриевский не тот материал!
    Не согласен насчёт Леднева, ещё все может быть. Андриевский не засверкал, можно вернуть Заре, там он поможет
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 23:03
    0
    Серж. Петренко, 04.10.2020 22:38
    Головне, Ігорьок, шоб ти сам не с'їбнув із клубу! Вся Полтава й весь Чернігів (за Луганськ н скажу, але походу таки да) моляться, шоб ти якнайдовше рулив у Динамо!
    И что бл...ь будет? Днепр№2 или Металл№2. Или кто-то готов тратить Динамо 30 лямов каждый год на клуб при доходах в 10-11?
    Ссылка
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