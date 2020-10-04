Луческу недоволен работой Монзуль: «Судья прерывала матч свистками»

Наставник недоволен работой Екатерины Монзуль

  • 04.10.2020 22:20
  • 2696 просмотров
  • 13 комментариев
Луческу недоволен работой Монзуль: «Судья прерывала матч свистками»
© twitter.com/dynamokyiv

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Зари».

«Сложно было заменить Супрягу и Буяльского. У нас было больше моментов, но игра была равная. Одна ошибка стоила нам гола. Во втором тайме соперник не давал играть, прерывал матч симуляциями и фолами, судья прерывала игру».

«Судья не давала играть, и это нервировало игроков».

«Минимум 8-10 минут нужно было добавить. Тяжело сохранить игровой ритм, если судья его сбивает свистками», - сказал Луческу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.10.2020 23:22
    -2
    Монзуль действительно дотошная и не чувствует игру. А Европе таких нудных судей вообще нет. Лучше совершить несколько ошибок,чем засушить всю игру.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 04.10.2020 23:17
    -2
    Серж. Петренко, 04.10.2020 23:15
    Між іншим, а вона незаміжня?..
    І взагалі, де вона живе? Якщо на Бабаях, то туди фігово їхати
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 04.10.2020 23:15
    -2
    Олег Тимофеюк, 04.10.2020 23:00
    Лучшая судья ЧУ, так ещё и женщина красивая.
    Між іншим, а вона незаміжня?..
    І взагалі, де вона живе? Якщо на Бабаях, то туди фігово їхати
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 04.10.2020 23:07
    +1
    DKTheBest2, 04.10.2020 22:56
    Монзуль не тільки багато свистить, вона дуже багато розмовляє з гравцями. Я вже не хочу нічого навіть казати, що половина іі свитстків це помилки.
    Як на мене, то Монзуль найпоганіший арбітр УПЛ, як би іі не тягнули за вуха, видаючи іі за супер-арбітрв.
    При всем уважении к даме, она напоминает известное выражение про обезьяну с гранатой) хотя в том, что у нее нет предвзятости, я не сомневаюсь)
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 04.10.2020 23:06
    +1
    DKTheBest2, 04.10.2020 22:56
    Монзуль не тільки багато свистить, вона дуже багато розмовляє з гравцями. Я вже не хочу нічого навіть казати, що половина іі свитстків це помилки.
    Як на мене, то Монзуль найпоганіший арбітр УПЛ, як би іі не тягнули за вуха, видаючи іі за супер-арбітрв.
    Монзуль - найпоганіший арбітр УПЛ, і тому вона має категорію арбітра FIFA. Лохи у FIFA сидять, правда ж? от тебе б на їхнє місце, ти б розрулив усе по уму.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 04.10.2020 23:00
    -1
    Лучшая судья ЧУ, так ещё и женщина красивая.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 04.10.2020 22:56
    -1
    Монзуль не тільки багато свистить, вона дуже багато розмовляє з гравцями. Я вже не хочу нічого навіть казати, що половина іі свитстків це помилки.
    Як на мене, то Монзуль найпоганіший арбітр УПЛ, як би іі не тягнули за вуха, видаючи іі за супер-арбітрв.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.10.2020 22:41
    +6
    Вообще странная это Монзуль, поговаривают когда Михайличенко тайно поглядывал к ней в раздевалку, она там смеялась с другими арбитрами))
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 04.10.2020 22:37
    -3
    Она и в прошлом сезоне хреново судила ( мягко говоря ) но кое кто в лице павелка приподнял ее в боги судейства!
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 04.10.2020 22:33
    +2
    Браво, федерація! (с)
    Аж шкода, що погода тепла, по холодній погоді Луческу прийшов би на стадіон у шапці
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 22:32
    +2
    Мирча как всеегда в своём репертуаре!!!
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 04.10.2020 22:28
    +10
    Повеяло ностальгией...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.10.2020 22:25
    +11
    Узнаю старого Мистера!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.10.2020 22:25
    +11
    Узнаю старого Мистера!
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 04.10.2020 22:28
    +10
    Повеяло ностальгией...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.10.2020 22:41
    +6
    Вообще странная это Монзуль, поговаривают когда Михайличенко тайно поглядывал к ней в раздевалку, она там смеялась с другими арбитрами))
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 04.10.2020 22:33
    +2
    Браво, федерація! (с)
    Аж шкода, що погода тепла, по холодній погоді Луческу прийшов би на стадіон у шапці
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 22:32
    +2
    Мирча как всеегда в своём репертуаре!!!
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 04.10.2020 23:07
    +1
    DKTheBest2, 04.10.2020 22:56
    Монзуль не тільки багато свистить, вона дуже багато розмовляє з гравцями. Я вже не хочу нічого навіть казати, що половина іі свитстків це помилки.
    Як на мене, то Монзуль найпоганіший арбітр УПЛ, як би іі не тягнули за вуха, видаючи іі за супер-арбітрв.
    При всем уважении к даме, она напоминает известное выражение про обезьяну с гранатой) хотя в том, что у нее нет предвзятости, я не сомневаюсь)
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 04.10.2020 23:06
    +1
    DKTheBest2, 04.10.2020 22:56
    Монзуль не тільки багато свистить, вона дуже багато розмовляє з гравцями. Я вже не хочу нічого навіть казати, що половина іі свитстків це помилки.
    Як на мене, то Монзуль найпоганіший арбітр УПЛ, як би іі не тягнули за вуха, видаючи іі за супер-арбітрв.
    Монзуль - найпоганіший арбітр УПЛ, і тому вона має категорію арбітра FIFA. Лохи у FIFA сидять, правда ж? от тебе б на їхнє місце, ти б розрулив усе по уму.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности