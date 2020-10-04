Луческу недоволен работой Монзуль: «Судья прерывала матч свистками»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Зари».
«Сложно было заменить Супрягу и Буяльского. У нас было больше моментов, но игра была равная. Одна ошибка стоила нам гола. Во втором тайме соперник не давал играть, прерывал матч симуляциями и фолами, судья прерывала игру».
«Судья не давала играть, и это нервировало игроков».
«Минимум 8-10 минут нужно было добавить. Тяжело сохранить игровой ритм, если судья его сбивает свистками», - сказал Луческу.
Источник — ФК Динамо Киев
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І взагалі, де вона живе? Якщо на Бабаях, то туди фігово їхати
І взагалі, де вона живе? Якщо на Бабаях, то туди фігово їхати
Як на мене, то Монзуль найпоганіший арбітр УПЛ, як би іі не тягнули за вуха, видаючи іі за супер-арбітрв.
Як на мене, то Монзуль найпоганіший арбітр УПЛ, як би іі не тягнули за вуха, видаючи іі за супер-арбітрв.
Як на мене, то Монзуль найпоганіший арбітр УПЛ, як би іі не тягнули за вуха, видаючи іі за супер-арбітрв.
Аж шкода, що погода тепла, по холодній погоді Луческу прийшов би на стадіон у шапці
Аж шкода, що погода тепла, по холодній погоді Луческу прийшов би на стадіон у шапці
Як на мене, то Монзуль найпоганіший арбітр УПЛ, як би іі не тягнули за вуха, видаючи іі за супер-арбітрв.
Як на мене, то Монзуль найпоганіший арбітр УПЛ, як би іі не тягнули за вуха, видаючи іі за супер-арбітрв.
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