Аталанта - Кальяри - 5:2. Видео голов и обзор матча

«Аталанта» в матче 3-го тура чемпионата Италии снова порадовала своих болельщиков обилием голов. На сей раз команда обыграла «Кальяри» со счетом 5:2.
Серия A. 3-й тур.
Аталанта - Кальяри 5:2
Голы: Муриэль, 7, Гомес, 29, Пашалич, 37, Сапата, 42, Ламмерс, 81 - Годин, 24, Педро, 52
Аталанта: Спортьелло, Джимсити, Ромеро, Паломино (Сутало, 85), Хатебор, Госенс (Моджика, 74), де Роон, Пашалич, Гомес (Малиновский, 65), Сапата (Ламмерс, 66), Муриэль (Фройлер, 74)
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Сэм Ламмерс (Аталанта).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоао Педро Гальвао (Кальяри).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Аталанта).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Диего Годин (Кальяри).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
Виталий Петровский, Sport.ua
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