3-й тур
Аталанта
5:2
Кальяри
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта - Кальяри - 5:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

  • 04.10.2020 21:31
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Аталанта - Кальяри - 5:2. Видео голов и обзор матча
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«Аталанта» в матче 3-го тура чемпионата Италии снова порадовала своих болельщиков обилием голов. На сей раз команда обыграла «Кальяри» со счетом 5:2.

Серия A. 3-й тур.

Аталанта - Кальяри 5:2
Голы: Муриэль, 7, Гомес, 29, Пашалич, 37, Сапата, 42, Ламмерс, 81 - Годин, 24, Педро, 52

Аталанта: Спортьелло, Джимсити, Ромеро, Паломино (Сутало, 85), Хатебор, Госенс (Моджика, 74), де Роон, Пашалич, Гомес (Малиновский, 65), Сапата (Ламмерс, 66), Муриэль (Фройлер, 74)

Лучшие моменты матча Аталанта - Кальяри
81' ГОЛ ! Мяч забил Сэм Ламмерс (Аталанта).
52' ГОЛ ! Мяч забил Жоао Педро Гальвао (Кальяри).
42' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
37' ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
29' ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Аталанта).
24' ГОЛ ! Мяч забил Диего Годин (Кальяри).
7' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
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Виталий Петровский, Sport.ua

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