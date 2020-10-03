Аталанта - Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

В 3-м туре Серии A команда Руслана Малиновского примет Кальяри

  • 03.10.2020 17:40
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Аталанта - Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© twitter.com/Atalanta_BC

«Аталанта» начала новый сезон чемпионата Италии так, будто минувший и не заканчивался. Снова победы, снова обилие голов. Лучшая атака прошлого сезона Серии A сперва забила четыре гола в ворота «Торино», а затем разгромила «Лацио», с которым боролась в прошлом чемпионате за топ-3, со счетом 4:1.

При этом наставник Джан Пьеро Гасперини отказывается говорить о шансах на Скудетто и указывает, что команде из-за Лиги чемпионов придется играть по три матча в неделю.

Что касается украинского полузащитника Руслана Малиновского, то в 1-м туре он вышел на замену и результативными действиями не отметился, а во 2-м появился в основе и сделал ассист. Учитывая напряженный график матчей, Руслан точно будет иметь игровое время.

В 3-м туре «Аталанта» на своем поле примет «Кальяри», который начал сезон с ничьей и поражения, забив в двух турах 1 гол.

«Аталанта» является фаворитом, однако команду ждет тяжелый календарь: после матчей сборных сразу будет битва с «Наполи», а затем начинается Лига чемпионов.

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4 октября, воскресенье

«Аталанта» – «Кальяри»
Бергамо. Начало в 13:30
Прямая трансляция на ТК Футбол 2
Прогноз Sport.ua — 3:0
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Источник — Sport.ua

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