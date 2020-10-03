«Аталанта» начала новый сезон чемпионата Италии так, будто минувший и не заканчивался. Снова победы, снова обилие голов. Лучшая атака прошлого сезона Серии A сперва забила четыре гола в ворота «Торино», а затем разгромила «Лацио», с которым боролась в прошлом чемпионате за топ-3, со счетом 4:1.

При этом наставник Джан Пьеро Гасперини отказывается говорить о шансах на Скудетто и указывает, что команде из-за Лиги чемпионов придется играть по три матча в неделю.

Что касается украинского полузащитника Руслана Малиновского, то в 1-м туре он вышел на замену и результативными действиями не отметился, а во 2-м появился в основе и сделал ассист. Учитывая напряженный график матчей, Руслан точно будет иметь игровое время.

В 3-м туре «Аталанта» на своем поле примет «Кальяри», который начал сезон с ничьей и поражения, забив в двух турах 1 гол.

«Аталанта» является фаворитом, однако команду ждет тяжелый календарь: после матчей сборных сразу будет битва с «Наполи», а затем начинается Лига чемпионов.

4 октября, воскресенье