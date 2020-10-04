3-й тур
Аталанта
5:2
Кальяри
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Неудержимая Аталанта. Команда Малиновского забила 5 голов

Команда в трех турах оформила 13 мячей

  • 04.10.2020 15:22
  • 3130 просмотров
  • 2 комментария
Неудержимая Аталанта. Команда Малиновского забила 5 голов
© twitter.com/Atalanta_BC

«Аталанта» в матче 3-го тура чемпионата Италии снова порадовала своих болельщиков обилием голов. На сей раз команда обыграла «Кальяри» со счетом 5:2.

За три тура «Аталанта» забила 13 голов.

Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме и результативными действиями не отметился.

Серия A. 3-й тур.

Аталанта - Кальяри 5:2
Голы: Муриэль, 7, Гомес, 29, Пашалич, 37, Сапата, 42, Ламмерс, 81 - Годин, 24, Педро, 52

Аталанта: Спортьелло, Джимсити, Ромеро, Паломино (Сутало, 85), Хатебор, Госенс (Моджика, 74), де Роон, Пашалич, Гомес (Малиновский, 65), Сапата (Ламмерс, 66), Муриэль (Фройлер, 74)

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    vados1991
      vados1991, 04.10.2020 15:57
    +3
    Малиновский вышел на поле на 65 минуте,и за ето время успел нанести 2 удара в створ.Был ещё один момент у Руслана,но после шикарной комбинации с участием его и Пашалича м'яч прошел мимо ворот
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 04.10.2020 15:48
    +1
    змагаються з Лестером))
    Ссылка
    vados1991
      vados1991, 04.10.2020 15:57
    +3
    Малиновский вышел на поле на 65 минуте,и за ето время успел нанести 2 удара в створ.Был ещё один момент у Руслана,но после шикарной комбинации с участием его и Пашалича м'яч прошел мимо ворот
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 04.10.2020 15:48
    +1
    змагаються з Лестером))
    Ссылка
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