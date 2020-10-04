Неудержимая Аталанта. Команда Малиновского забила 5 голов

«Аталанта» в матче 3-го тура чемпионата Италии снова порадовала своих болельщиков обилием голов. На сей раз команда обыграла «Кальяри» со счетом 5:2.

За три тура «Аталанта» забила 13 голов.

Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме и результативными действиями не отметился.

Серия A. 3-й тур.

Аталанта - Кальяри 5:2

Голы: Муриэль, 7, Гомес, 29, Пашалич, 37, Сапата, 42, Ламмерс, 81 - Годин, 24, Педро, 52

Аталанта: Спортьелло, Джимсити, Ромеро, Паломино (Сутало, 85), Хатебор, Госенс (Моджика, 74), де Роон, Пашалич, Гомес (Малиновский, 65), Сапата (Ламмерс, 66), Муриэль (Фройлер, 74)