Беньямин ВЕРБИЧ: «Мы хорошо прочитали их тактику»

Словенский игрок подвел итог матча с Зарей

  • 04.10.2020 21:11
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Беньямин ВЕРБИЧ: «Мы хорошо прочитали их тактику»
© ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал домашний поединок с луганской «Зарей», который завершился вничью 1:1:

- У нас было больше моментов, а «Заря» больше владела мячом. Но, я думаю, мы хорошо закрывали зоны, которые они обычно здорово используют. Словом, мы хорошо «прочитали» их тактику, но, к сожалению, не получилось забить второй мяч в конце поединка. Мы должны еще больше атаковать.

Хорошо знали, как играет «Заря», что футболисты гостей много бегают. А поскольку сейчас разрешены пять замен, во втором тайме они еще прибавили за счет свежих футболистов. Но у нас хорошая команда, есть много индивидуально сильных игроков. Жаль, что матч закончился вничью, но 1:1 – тоже не конец света.

Мой гол? Была хорошая передача, я тоже хорошо развернулся и забил.

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Источник — ФК Динамо Киев

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