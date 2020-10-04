Десна - Шахтер: прогноз на матч Максима Калиниченко

Игра состоится 4 октября

  • 04.10.2020 16:07
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Десна - Шахтер: прогноз на матч Максима Калиниченко
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В воскресенье, 4-го октября, состоится матч пятого тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Десна» и «Шахтер». Игра пройдет в Чернигове на стадионе имени Ю.Гагарина и судить ее будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 17:00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Шахтер», за которой можно следить здесь

Экс-полузащитник «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч украинской Премьер-лиги «Десна» – «Шахтер».

«В матче пятого тура УПЛ «Десна» встречается с «Шахтером». У команд одинаковое количество очков. В таблице занимают соседние места — третье и четвертое.

Донецкая команда неважно начала чемпионат. Пока результат показывает совсем не тот, на который рассчитывали болельщики, футболисты, тренеры. У «Шахтера» проблемы с результативностью, в игре.

В преддверии Лиги чемпионов донецкий клуб тревожит. Две ничьи в четырех матчах, причем с не самыми сильными командами. Может, команда Каштру просто решила лучше подготовиться к ЛЧ и не бросать все силы на УПЛ?

Но «Десна» — не тот соперник, с которым можно играть расслаблено. Команда участвовала в квалификации в еврокубки. Немного не повезло, не прошли дальше. Но клуб очень крепкий. Бой «Шахтеру» даст однозначно.

Статистика последних матчей у «Десны» такая же, какая и у донецкого клуба: две победы и две ничьи. Причем одна ничья — в матче с сильным соперником, киевским «Динамо».

В этой встрече, думаю, «Шахтер» сильнее. Вероятнее всего, выиграет. Но не уверен, что будет большой счет. «Десна» сейчас, повторюсь, очень неплоха. Показала, что умеет справляться с топ-командами.

Предлагаю поставить на то, что выиграет «Десна», с форой (+1)».

«Десна» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

 

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Источник — vseprosport.ru

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