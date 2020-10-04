ФОТО. Зинченко потроллил жену. Она достойно ответила

23-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко потроллил свою жену Владу.
«Рэп читаешь?», — прокомментировал Александр свежее фото Влады.
«Это, брат, культура», — ответила Влада на комментарий мужа.
Ранее сообщалось, что Зинченко не примет участия в ближайших матчах сборной Украины из-за травмы.
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Источник — Instagram
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