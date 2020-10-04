ФОТО. Зинченко потроллил жену. Она достойно ответила

Футболист «Манчестер Сити» пошутил над новым снимком Влады

  • 04.10.2020 15:33
  • 3900 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Зинченко потроллил жену. Она достойно ответила
© Instagram. Александр Зинченко и Влада Зинченко

23-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко потроллил свою жену Владу.

«Рэп читаешь?», — прокомментировал Александр свежее фото Влады.

«Это, брат, культура», — ответила Влада на комментарий мужа.

Ранее сообщалось, что Зинченко не примет участия в ближайших матчах сборной Украины из-за травмы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

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Источник — Instagram

(24 голоса)

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Комментарии
    volf2020
    online
      volf2020, 04.10.2020 16:15
    +1
    Я думаю що Зінченко зря зробив що звязався з Седан.В нього зразу все пішло вниз.
    Ссылка
    Androm
    online
      Androm, 04.10.2020 15:58
    +1
    Бред какой то, пусть лучше в футбол играет лучше, на матче сборной просрали, а он ходил весь матч пешком и улыбался, нет толку с него уже не будет, он весь в шоу с женой!!! В футболе так нельзя
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 15:49
    0
    Как в туалет Зина ходит или она ещё выставляйте
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 04.10.2020 15:49
    +6
    Гвардіола потролив Зінченка і посадив на лавку
    Ссылка
    Dukalis12
      Dukalis12, 04.10.2020 15:37
    +15
    Какая херня... зачем эта новость? Админ идиот
    Ссылка
    Dukalis12
      Dukalis12, 04.10.2020 15:37
    +15
    Какая херня... зачем эта новость? Админ идиот
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 04.10.2020 15:49
    +6
    Гвардіола потролив Зінченка і посадив на лавку
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 04.10.2020 16:15
    +1
    Я думаю що Зінченко зря зробив що звязався з Седан.В нього зразу все пішло вниз.
    Ссылка
    Androm
    online
      Androm, 04.10.2020 15:58
    +1
    Бред какой то, пусть лучше в футбол играет лучше, на матче сборной просрали, а он ходил весь матч пешком и улыбался, нет толку с него уже не будет, он весь в шоу с женой!!! В футболе так нельзя
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 15:49
    0
    Как в туалет Зина ходит или она ещё выставляйте
    Ссылка
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