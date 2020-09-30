Александр ЗИНЧЕНКО: «К сожалению, в октябре не смогу помочь сборной»

Украинский футболист пропустит матчи национальной команды из-за травмы

  • 30.09.2020 17:38
  • 2372 просмотра
  • 4 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «К сожалению, в октябре не смогу помочь сборной»
© УАФ. Александр Зинченко

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко не примет участия в ближайших матчах национальной команды из-за травмы.

«Тренерский штаб сборной уже в курсе. На меня пришел вызов, и я был обязан рассказать. К сожалению, в октябрьских матчах я не смогу помочь команде. Буду переживать и болеть за них отсюда.

Пользуясь случаем, хочу пожелать им удачи. Болельщикам хочу сказать, чтобы поддерживали и верили в нашу сборную, что бы ни случилось», — отметил Зинченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(14 голосов)

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Комментарии
    vikmironov
    online
      vikmironov, 30.09.2020 19:07
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Дeвушки ищут мужчин для сeкca, здеcь всe анoнимнo и бecплатнo, без рaзводнякoв и прoститутoк, вот cам убeдиcь ---- http://firsturl.de/oauMOQf
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 30.09.2020 18:54
    -1
    У хлопця після одруження дах зірвало... Треба було трішечки затриматись, поспішати в таких справах недоцільно. Ось і результат.
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    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 30.09.2020 18:14
    +2
    «Уболівальникам хочу сказати, щоб підтримували і вірили в нашу збірну, що б не трапилося», - та нє, не буду я вболівати за ту збірну шоб не трапилось. Якшо на поле будуть виходити такі чуваки тіпа пятова то коню понятно шо трапиться. Вже взагалі біомасу за даунів сприймають, та пісюн нюхайте, вболівати за вас
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.09.2020 17:59
    +2
    Вот что значит семейный брак!!! Камасутра до добра не доводит...
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 30.09.2020 18:14
    +2
    «Уболівальникам хочу сказати, щоб підтримували і вірили в нашу збірну, що б не трапилося», - та нє, не буду я вболівати за ту збірну шоб не трапилось. Якшо на поле будуть виходити такі чуваки тіпа пятова то коню понятно шо трапиться. Вже взагалі біомасу за даунів сприймають, та пісюн нюхайте, вболівати за вас
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.09.2020 17:59
    +2
    Вот что значит семейный брак!!! Камасутра до добра не доводит...
    Ссылка
    vikmironov
    online
      vikmironov, 30.09.2020 19:07
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Дeвушки ищут мужчин для сeкca, здеcь всe анoнимнo и бecплатнo, без рaзводнякoв и прoститутoк, вот cам убeдиcь ---- http://firsturl.de/oauMOQf
    Ссылка
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