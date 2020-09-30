Александр ЗИНЧЕНКО: «К сожалению, в октябре не смогу помочь сборной»

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко не примет участия в ближайших матчах национальной команды из-за травмы.

«Тренерский штаб сборной уже в курсе. На меня пришел вызов, и я был обязан рассказать. К сожалению, в октябрьских матчах я не смогу помочь команде. Буду переживать и болеть за них отсюда.

Пользуясь случаем, хочу пожелать им удачи. Болельщикам хочу сказать, чтобы поддерживали и верили в нашу сборную, что бы ни случилось», — отметил Зинченко.