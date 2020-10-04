Динамо Киев - Заря: прогноз на матч Максима Калиниченко

Матч пройдет 4 октября

  • 04.10.2020 14:58
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Динамо Киев - Заря: прогноз на матч Максима Калиниченко

В воскресенье, 4-го октября, состоится матч пятого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю». Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Харькова Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 17:00. Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Заря», за которой можно следить здесь.

Экс-полузащитник «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч украинской Премьер-лиги «Динамо» Киев – «Заря».

«Киевский клуб со старта сезона показывает неплохой футбол. Довольно уверенно смогли пройти в групповой этап Лиги чемпионов. В команде сейчас раскрывается молодежь, а это не может не радовать. Новые амплуа находятся. Миколенко, например, играет теперь центрального защитника. Появились еще новые игроки.

В целом молодые ребята в «Динамо» играют уверенно. За игрой команды Луческу приятно наблюдать. Если в прошлом сезоне мы не знали, чего ждать от клуба, то сейчас все более или менее нормализовалось. Команда играет более понятно, более уверенно и качественно.

«Заря» после первых двух неудачных туров пришла в себя. Смогла отобрать очки у «Шахтера», разгромила на выезде «Львов». Команда подходит к матчу с лидером в приподнятом настроении. Без борьбы и без боя «Заря» не сдастся точно.

Настроен решительно по поводу «Зари». Вижу и знаю, что команда может играть в хороший футбол. Произошли некоторые ротации в составе по сравнению с прошлым сезоном, тем не менее у «Зари» сейчас понятная игра. Команда добивается результата.

Думаю, «Динамо» отдало много эмоций во время квалификации Лиги чемпионов и на этот матч выйдет не в самом боевом настрое. Рискну и предположу, что «Заря» не проиграет киевлянам».

«Динамо» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

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Источник — vseprosport.ru

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