Костюк/Саснович – Дабровски/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 4 октября, Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
18-летняя украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси будет играть против канадско-латвийского дуэта Габриэла Дабровски / Алена Остапенко в третьем круге парного разряда.
Встреча состоится третьим запуском на корте №7. Ориентировочное время начала – не ранее 15:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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