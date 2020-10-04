Костюк/Саснович – Дабровски/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга парного разряда на Ролан Гаррос

  • 04.10.2020 13:30
  • 372 просмотра
  • 2 комментария
Костюк/Саснович – Дабровски/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк и Александра Саснович

В воскресенье, 4 октября, Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
18-летняя украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси будет играть против канадско-латвийского дуэта Габриэла Дабровски / Алена Остапенко в третьем круге парного разряда. 
 
Встреча состоится третьим запуском на корте №7. Ориентировочное время начала – не ранее 15:00 по Киеву.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ternow
    online
      ternow, 04.10.2020 13:45
    -4
    Думаю, шансов немного, как и у Свитолиной.. .
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.10.2020 13:38
    +1
    Ожидаю матч с не меньшим нетерпением, чем матч Элины. Вперед девчонки! Марта жги напалмом!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.10.2020 13:38
    +1
    Ожидаю матч с не меньшим нетерпением, чем матч Элины. Вперед девчонки! Марта жги напалмом!
    Ссылка
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