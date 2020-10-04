Костюк/Саснович – Дабровски/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 4 октября, Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.



18-летняя украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси будет играть против канадско-латвийского дуэта Габриэла Дабровски / Алена Остапенко в третьем круге парного разряда.



Встреча состоится третьим запуском на корте №7. Ориентировочное время начала – не ранее 15:00 по Киеву.



Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ