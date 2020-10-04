Полузащитник Динамо продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы

18-летний полузащитник «Динамо» Владислав Велетень продолжает реабилитацию после перелома пятой плюсневой кости, который он получил в минувшем феврале.

Футболист в этом сезоне еще не играл ни за одну из динамовских команд.

Сам Велетень ожидает, что сможет вернуться в строй через две недели.