Полузащитник Динамо продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы

18-летний полузащитник «Динамо» Владислав Велетень продолжает реабилитацию после перелома пятой плюсневой кости, который он получил в минувшем феврале.
Футболист в этом сезоне еще не играл ни за одну из динамовских команд.
Сам Велетень ожидает, что сможет вернуться в строй через две недели.
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Источник — Динамомания
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