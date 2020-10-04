Полузащитник Динамо продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы

Владислав Велетень надеется вернуться в строй через две недели

  • 04.10.2020 13:02
  • 3102 просмотра
  • 2 комментария
Полузащитник Динамо продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы
© Dynamomania.com. Владислав Велетень

18-летний полузащитник «Динамо» Владислав Велетень продолжает реабилитацию после перелома пятой плюсневой кости, который он получил в минувшем феврале.

Футболист в этом сезоне еще не играл ни за одну из динамовских команд.

Сам Велетень ожидает, что сможет вернуться в строй через две недели.

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Источник — Динамомания

(9 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.10.2020 13:45
    +1
    Вова Чертрогатый, 04.10.2020 13:40
    ахухуха
    Санитары выехали , выходи к подъезду.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 04.10.2020 13:40
    -3
    ахухуха
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.10.2020 13:45
    +1
    Вова Чертрогатый, 04.10.2020 13:40
    ахухуха
    Санитары выехали , выходи к подъезду.
    Ссылка
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