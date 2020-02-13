Полузащитник Динамо получил перелом ноги

17-летний полузащитник киевского «Динамо» Владислав Велетень не смог принять участие в поединке 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против загребского «Динамо» (0:0, 3:4 по пенальти).
Велетень, выступающий за «Динамо» U-19, на учебно-тренировочных сборах получил тяжелую травму — перелом ноги.
Владислав посетил поединок против загребского «Динамо» в качестве зрителя, передвигаясь на костылях.
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Источник — Динамомания
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