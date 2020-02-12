Динамо Киев U-19 уступило ровесникам из Загреба в серии пенальти

Основное время напряженного поединка завершилось без голов

  • 12.02.2020 19:05
  • 7760 просмотров
  • 21 комментарий
Динамо Киев U-19 уступило ровесникам из Загреба в серии пенальти
© ФК Динамо Киев

Подрастающее поколение футболистов из клубов Старого Света вступило в международные баталии на официальном уровне намного раньше, чем их более взрослые коллеги. Юношеская Лига УЕФА – турнир, который стал следующим этапом развития Молодежной Лиги чемпионов, первым из европейских состязаний заставил коллективы совершать перелеты между странами в этом году.

В текущем сезоне розыгрыша данного состязания Украину представляло сразу два коллектива. Юноши донецкого «Шахтера» сражались на групповом этапе, в то время как их одногодки из киевского «Динамо» прокладывали свой маршрут через параллельно идущий Путь чемпионов. «Горняки» не выдержали конкуренции в квартете, пропустив вперед себя бергамаскую «Аталанту» (выход на прямую в 1/8 финала в качестве победителя группы), загребское «Динамо» (борьба в стыковом раунде) и английский «Манчестер Сити» (вылет, как и для «Шахтера»).

У «бело-синих» получилось справиться с задачей куда лучше. Подопечные Игоря Костюка уверенно разбирались в первых поединках со «Шкендией» (8:0) и «Паоком» (3:0), после чего сводили выездные противостояния к боевым ничьим 2:2.

Волей судьбы в единственном матче на этапе стыкового раунда (или – 1/16 финала) юношескому составу киевского «Динамо» предстояло сыграть именно против одного из обидчиков непримиримого соперника по внутренней арене. Отчасти повезло с местом решающей битвы – опыт игры на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского в столице Украины был сверхпозитивным.

Отсутствие в стартовом составе хорватской команды лидеров, Антонио Марина и Томислава Кризманича, было главной проблемой для главного тренера Загреба – Игора Йовичевича. И если перебор желтых карточек для полузащитника был давно известным фактом, то возвращение Марина после травмы фанаты гостей ожидали вплоть до момента оглашения конечных заявок. С составом киевлян было немного проще – одного из лучших бомбардиров команды, Ярослава Надольского, заменил Роман Бодня. На этом изменения от Игоря Костюка на фоне последней официальной игры против греческого «ПАОКа» (2:2), были исчерпаны.

Не стоит ожидать острой игры от поединка, в котором слишком многое стоит на кону. Игра на поле стадиона «Динамо» начала раскрываться лишь тогда, когда зрители начали наполнять чашу арены. То есть, под занавес первого тайма. До этого момента попытки вскрыть оборону соперников активными подключениями на флангах со стороны обеих команд особого успеха не приносили.

Единственный верный шанс сумели создать футболисты из Украины. Удар под ближнюю штангу с острого угла на правом фланге от Волошина сумел парировать ногой голкипер Йосипович. Еще одним моментом мог бы стать прострел от Цитаишвили все с той же стороны поля вдоль вратарской, но Шулянский явно не успевал замкнуть дальнюю штангу.

Главные тренеры прекрасно ознакомились с моделями друг друга, так что особым образом удивить оппонента не представлялось возможным. Со стороны Загреба наиболее заметными персонами в первом тайме были подменявший Марина Каррица, а также центральный защитник Гвардиол. У киевлян – Шулянский и Цитаишвили, но даже помощь фланговых нападающих не позволяла Исаенко получать мяч в удобных ситуациях.

Во второй половине матча цена ошибки возросла в разы, а весь груз ответственности нещадно потянул ноги футболистов вниз. До 80-й минуты футболисты совсем не бежали, однако момент с неудавшимся выходом один на один у Исаенко сумел создать нужную искру. Пошел откровенный размен острыми уколами, в котором вновь хороша оказалась именно принимающая сторона. Над своим неудавшимся обводящим ударом Цитаишвили не пришлось долго горевать, ведь в ответной атаке Загреба только лишь своевременный рывок Нещерета остановил Юларджию. Дело было уже в компенсированное время. Стало быть, серия пенальти!

Киевлянам досталось право первого удара, однако Надольскому не удалось открыть серию для своей команды ударом в левый угол, на который среагировал голкипер. Затем произошел обмен точными выстрелами между Юларджией и Исаенко, который был прерван ужасным ударом Янковича – выше цели. После этого эпизода серия начала выравниваться, как вдруг нервы дрогнули у Волошина во время удара в правый угол, который был отражен голкипером. А вот Каррица ошибки не стал допускать. Увы.

Финальный свисток молдавского арбитра Димитру Мунтяна зафиксировал победу загребского «Динамо», которому теперь предстоит дождаться жеребьевки, где станет известно имя соперника на стадии 1/8 финала. Для киевлян выступление в еврокубках этого сезона подошло к концу.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала.

Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19 – 0:0 (пен. – 3:4)

 Билошевский, 74, Цитаишвили, 85 – Шипош, 16, Франич, 21, Йосипович, 90

Динамо Киев U-19: Нещерет – Вивчаренко, Забарный, Биловар, Скорко – Бодня (Надольский, 57), Билошевский, Волошин – Шулянский (Близниченко, 73), Исаенко, Цитаишвили.

Динамо Загреб U-19: Йосипович – Юришич, Гвардиол, Шутало, Хрвой – Юларджия, Франич, Коцар – Каррица, Шипош, Янкович.

Арбитр: Димитру Мунтян (Бендеры, Молдавия)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев, Украина)

Удары (в створ): 5 (3) – 6 (1)
Угловые: 5 – 2
Оффсайды: 3 – 2.

ДИНАМО КИЕВ U-19-ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    SportsMan
    online
      SportsMan, 12.02.2020 21:17
    0
    Если они с пенальти не могут забить, когда никто не мешает, кроме вратаря, мяч стоит на месте и никуда не катится, есть какое-то время на принятие решения, куда бить, то как они собираются забивать с игры, когда всего этого нет?
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 12.02.2020 21:15
    0
    Андрей Мадайский, 12.02.2020 19:59
    Я так понял, что здесь собралОсь кучка ущербных и мелочных недо экспертов!!!
    Ой, люди, гля-гля, мегаэксперт вылез!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 12.02.2020 20:27
    -1
    Обе команды недостойны играть дальше.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 12.02.2020 20:12
    +1
    Я рад, что динамовцы теперь знают, что каждому надо пробить не менее 200 пенальти.
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 12.02.2020 20:11
    0
    Молодцы, пацаны, зато вас никто не перепьет
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 12.02.2020 19:59
    -2
    Я так понял, что здесь собралОсь кучка ущербных и мелочных недо экспертов!!!
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 12.02.2020 19:51
    -2
    С такими перепуганными рожами бить пенальти - результат был виден наперед. Ворота такие огромные, у вратарей очень мало шансов, и при этом забить только три из пяти?
    Когда стоишь в полноразмерных воротах, то кажется, что штанги в бинокль только увидеть можно
    Я так понимаю, что даже если бы по ходу матча дали бы киевлянам два раза пробивать пенальти, у них были все шансы все равно сыграть 0:0.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 12.02.2020 19:47
    0
    Играя у себя дома надо давит-, агрессивно и отборе и атаке, тактика как всегда ни какая.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 12.02.2020 19:46
    -1
    Виктор Иванов, 12.02.2020 19:19
    Сегодня не день ДК! Коллеги? А Динамо Москва тоже коллеги? Или только Загреб, Хьюстон, Бухарест, Берлин, Тбилиси, Минск?
    Вроде как играли против соперника и противника...
    Я не знаю, но если Ruud - болельщик Шахтера, то мог иметь в виду, что коллеги по пролету загребскому Динамо.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 12.02.2020 19:41
    -1
    Первый и последний пеналь - идентичны! Нужно тренироваться, как то разнообразнее бить...
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 12.02.2020 19:28
    -1
    ого. дідусю ти в танчики рубишься?
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 12.02.2020 19:26
    -3
    Надо сделать так как в WORD OF TANKS выиграли получили,проиграли или ничья маленькую хрень, иначе им не понять! Кот Поп и Динамо К ...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.02.2020 19:19
    0
    Сегодня не день ДК! Коллеги? А Динамо Москва тоже коллеги? Или только Загреб, Хьюстон, Бухарест, Берлин, Тбилиси, Минск?
    Вроде как играли против соперника и противника...
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 12.02.2020 19:18
    0
    звзнайся, це ти його поставив?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 12.02.2020 19:17
    -1
    фото в тему!
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 12.02.2020 19:14
    +2
    Загреб більше заслужив
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 12.02.2020 19:13
    +2
    На победу не наиграли
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.02.2020 19:12
    0
    Наш воротарь замерз и в серии пенальти на него надежды не было!!!!!!!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 12.02.2020 19:12
    +2
    Если коротко, то игра была не очень. У ДК никто особо не выделился, что бы потенциально присматривать его к первой команде. Цитаишвили быстрый и техничный, но пока совсем не командный игрок.
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 12.02.2020 19:12
    -2
    поздравляем коллег
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 12.02.2020 19:09
    +5
    Бездарно. Лучше вылететь, чем так играть.
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 12.02.2020 19:14
    +2
    Загреб більше заслужив
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 12.02.2020 19:13
    +2
    На победу не наиграли
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 12.02.2020 19:12
    +2
    Если коротко, то игра была не очень. У ДК никто особо не выделился, что бы потенциально присматривать его к первой команде. Цитаишвили быстрый и техничный, но пока совсем не командный игрок.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 12.02.2020 20:12
    +1
    Я рад, что динамовцы теперь знают, что каждому надо пробить не менее 200 пенальти.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 12.02.2020 21:17
    0
    Если они с пенальти не могут забить, когда никто не мешает, кроме вратаря, мяч стоит на месте и никуда не катится, есть какое-то время на принятие решения, куда бить, то как они собираются забивать с игры, когда всего этого нет?
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 12.02.2020 21:15
    0
    Андрей Мадайский, 12.02.2020 19:59
    Я так понял, что здесь собралОсь кучка ущербных и мелочных недо экспертов!!!
    Ой, люди, гля-гля, мегаэксперт вылез!
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 12.02.2020 20:11
    0
    Молодцы, пацаны, зато вас никто не перепьет
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 12.02.2020 19:47
    0
    Играя у себя дома надо давит-, агрессивно и отборе и атаке, тактика как всегда ни какая.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.02.2020 19:19
    0
    Сегодня не день ДК! Коллеги? А Динамо Москва тоже коллеги? Или только Загреб, Хьюстон, Бухарест, Берлин, Тбилиси, Минск?
    Вроде как играли против соперника и противника...
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 12.02.2020 19:18
    0
    звзнайся, це ти його поставив?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.02.2020 19:12
    0
    Наш воротарь замерз и в серии пенальти на него надежды не было!!!!!!!
    Ссылка
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