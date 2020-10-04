Виктор КОРНИЕНКО: «Волнение уже позади. На поле чувствую себя комфортно»

Молодой защитник «Шахтера» поделился эмоциями от игры в этом сезоне

  • 04.10.2020 09:27
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Виктор КОРНИЕНКО: «Волнение уже позади. На поле чувствую себя комфортно»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о первых играх в основе команды, конкуренте Исмаили, а также поделился ожиданиями от следующего матча УПЛ.

«Волнение? Нет, дебют был еще в Запорожье. Сейчас уже все нормально, нащупал игру, притерся. Появилась уверенность в своих силах. Думаю, волнение уже позади, чувствую на поле себя комфортно.

Я фланговый игрок, защитник, поэтому, конечно же, самое важное, чтобы была надежность в обороне, но также надо активно подключаться к атаке, делать по возможности передачи в штрафную соперника, чтобы получались голевые передачи, как в матче с «Олимпиком». «Шахтер» играет в атакующем стиле, который мне нравится и подходит.

Исмаили? Главное его преимущество надо мной в том, что у него больше опыта. Конечно, следил за его игрой, нравятся забегания бразильца, проходы. Поэтому смотрю за его действиями, у него есть чему поучиться.

У «Десны» добротная команда. Она один из лидеров чемпионата. Но нам все равно надо брать три очка, и ничего не должно этому помешать. Конечно, «Десна» серьезный соперник, но у нас свой стиль и мы не будем от него отходить», - сказал Корниенко.

Матч «Десны» и «Шахтера» состоится 4 октября в Чернигове. Начало встречи в 17:00.

 

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Источник — zbirna.com

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