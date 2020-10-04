ФОТО. Ибрагимович на День рождения купил себе Porshe

Шведский форвард сделал себе подарок

  • 04.10.2020 08:46
  • 2340 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Ибрагимович на День рождения купил себе Porshe
© Daily Saban

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович третьего октября отпраздновал День рождения. Футболисту исполнилось 39 лет. 

В этот день Ибрагимович опубликовал пост с новым автомобилем Porshe.

«С Днем рождения, Златан», - написал Ибрагимович.

Напомним, что в сентябре у Ибрагимовича был выявлен коронавирус.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Birthday to Zlatan

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 04.10.2020 10:04
    0
    Налоговая Италии идет к хвостатому
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 04.10.2020 09:30
    0
    Надо и себе купить машинку.Давно в "Детский мир" не ходил
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 04.10.2020 10:04
    0
    Налоговая Италии идет к хвостатому
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 04.10.2020 09:30
    0
    Надо и себе купить машинку.Давно в "Детский мир" не ходил
    Ссылка
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