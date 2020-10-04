ФОТО. Ибрагимович на День рождения купил себе Porshe

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович третьего октября отпраздновал День рождения. Футболисту исполнилось 39 лет.
В этот день Ибрагимович опубликовал пост с новым автомобилем Porshe.
«С Днем рождения, Златан», - написал Ибрагимович.
Напомним, что в сентябре у Ибрагимовича был выявлен коронавирус.
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Источник — Sport.ua
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