В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» обыграл «Брайтон» со счетом 4:2 и возглавил турнирную таблицу чемпионата.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
Лучшие моменты матча Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ив Биссума (Брайтон энд Хоув Альбион).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Хамес Родригес (Эвертон).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Хамес Родригес (Эвертон).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Ерри Мина (Эвертон).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Неаль Мопе (Брайтон энд Хоув Альбион).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
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Источник — YouTube
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