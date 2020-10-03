Эвертон - лидер АПЛ, у Хамеса Родригеса - 3 гола и 2 ассиста

Удачное подписание ливерпульского клуба

  • 03.10.2020 20:02
  • 537 просмотров
  • 1 комментарий
Эвертон - лидер АПЛ, у Хамеса Родригеса - 3 гола и 2 ассиста
© twitter.com/everton

«Эвертон» в матче 4-го тура АПЛ обыграл Брайтон со счетом 4:2 и с 12 очками вышел в лидеры чемпионата.

Еще один классный матч в чемпионате Англии провел хавбек Хамес Родригес. Новичок команды забил два гола и сделал одну результативную передачу, а всего в АПЛ у него уже 3 гола и 2 ассиста.

Эвертон - Брайтон 4:2
Голы: Калверт-Льюин, 16, Мина, 45, Хамес, 52, 70 - Мопей, 41, Биссума, 90

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 03.10.2020 20:20
    0
    М-да, цього сезону Евертон може бути потужним гравцем, якщо продовжить в такому ж дусі.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 03.10.2020 20:20
    0
    М-да, цього сезону Евертон може бути потужним гравцем, якщо продовжить в такому ж дусі.
    Ссылка
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