Эвертон - лидер АПЛ, у Хамеса Родригеса - 3 гола и 2 ассиста

«Эвертон» в матче 4-го тура АПЛ обыграл Брайтон со счетом 4:2 и с 12 очками вышел в лидеры чемпионата.

Еще один классный матч в чемпионате Англии провел хавбек Хамес Родригес. Новичок команды забил два гола и сделал одну результативную передачу, а всего в АПЛ у него уже 3 гола и 2 ассиста.

Эвертон - Брайтон 4:2

Голы: Калверт-Льюин, 16, Мина, 45, Хамес, 52, 70 - Мопей, 41, Биссума, 90