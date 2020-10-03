В воскресенье, 4-го октября, состоится матч пятого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Харькова Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 17:00.

«Динамо» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Заря», за которой можно следить здесь.