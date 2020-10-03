Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос - Мариуполь

В Ковалевке на стадионе «Колос» пройдет матч 5-го тура украинской Премьер-Лиги

  • 03.10.2020 20:35
  • 198 просмотров
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос - Мариуполь
© ФК Колос

В воскресенье 4 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Колос» и «Мариуполь».

Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», а ее арбитром будет Виктор Копиевский из Кропивницкого. Начало поединка в 19:30.

«Колос» - «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Мариуполь», за которой можно следить здесь

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 03.10.2020 21:02
    0
    УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА МАРИУПОЛЬ В ПЕРЕД РЕБЯТА НУЖНО АТАМСТИТЬ ЗА ПРОШЛЫЙ СЕЗОН
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 03.10.2020 21:02
    0
    УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА МАРИУПОЛЬ В ПЕРЕД РЕБЯТА НУЖНО АТАМСТИТЬ ЗА ПРОШЛЫЙ СЕЗОН
    Ссылка
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