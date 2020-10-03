В воскресенье 4 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Колос» и «Мариуполь».

Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», а ее арбитром будет Виктор Копиевский из Кропивницкого. Начало поединка в 19:30.

«Колос» - «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Мариуполь», за которой можно следить здесь.