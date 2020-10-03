Предпоследний в хронологическом порядке матч третьего тура чемпионата Италии состоится в Милане на «Сан Сиро»: «Россонери» будут принимать новичка Серии А, «Специю».

Команда Стефано Пиоли проведет матч со «Специей» после тяжелейшей битвы в Португалии с «Риу Аве» за место в групповом этапе Лиги Европы. «Милан» висел на волоске от бесславного вылета из еврокубков, однако все же вырвал победу в драматичной серии пенальти.

120 драматичных минут на выезде с «Риу Аве» в тяжелейших погодных условиях, на влажном газоне – «Милан» наверняка подойдет к матчу со «Специей» полностью истощенным как морально, так и физически. И это наверняка повлияет на расстановку сил в матче со «Специей».

Несмотря на все проблемы в Лиге Европы, в Серии А «Милан» стартовал уверенно. В первых двух турах подопечные Стефано Пиоли одержали победы над «Болонье» и «Кротоне» с одинаковым счетом – 2:0.

Для «Специи» дебют в Серии А получился провальным – команда дома была бита «Сассуоло» со счетом 1:4. Однако во втором туре команда Винченцо Итальяно обыграла одного из аутсайдеров чемпионат, «Удинезе» со счетом 2:0. Дублем отличился опытный болгарский форвард Андрей Галабинов.

Одной из причин трудностей «Милана» в матче с «Риу Аве», безусловно, стали проблемы с составом. В первую очередь имеется в виду отсутствие Златана Ибрагимовича, который по-прежнему болен коронавирусом и со «Специей» также не сыграет.

Кроме него из-за травм Стефано Пиоли не сможет рассчитывать на защитников Алессио Романьоли, Андреа Конти, Матео Мусаккьо и Лео Дуарте, а также на еще одного лидера атаки – Анте Ребича. Из-за этого ожидается появление на поле 18-летнего форварда Лоренцо Коломбо, который уже принял участие в трех матчах в нынешнем сезоне. Ситуация для Пиоли усложняется еще и тем, что из-за усталости после матча с «Риу Аве» наставнику «Милана», скорее всего, придется применять ротацию.

Несмотря на все кадровые проблемы и усталость, букмекеры все равно считают «Милан» безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,3, на «Специю» - 11,5. Вероятность ничьи – 6,1.

Ориентировочные составы:

«Милан»: Доннарумма – Калабрия, Кьер, Габбия, Эрнандес – Тонали, Кессье – Кастильехо, Чалханоглу, Салемакерс – Коломбо

«Специя»: Рафаэль – Феррер, Шабо, Эрлич, Рамос – Бартоломеи, Риччи, Маджоре – Верде, Галабинов, Гьяси

4 октября, воскресенье