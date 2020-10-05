«Милан» в рамках третьего тура Серии А разгромил «Специю» (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Милан - Специя
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
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Источник — Sport.ua
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