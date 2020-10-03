БОЛОТНИКОВ: «Дыминский выставил за базу такой счет, будто это Конча-Заспа»

Директор «Карпат» - о передаче базы клуба ФК «Львов»

  • 03.10.2020 12:17
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БОЛОТНИКОВ: «Дыминский выставил за базу такой счет, будто это Конча-Заспа»
© ТаТоТаке. Сергей Болотников

Ранее сообщалось о том, что база «Карпат» в Брюховичах перешла в собственность ФК «Львов».

Теперь эту ситуацию прокомментировал директор по стратегическому развитию «Карпат» Сергей Болотников:

«Самая распространенная претензия к ситуации в «Карпатах»: «и что вы нам лапшу вешаете, Смалийчук – это фунт Дыминского, они мутят какой-то схематоз». Мы это постоянно слышали и от болельщиков, и от различных функционеров. Обвинение, которое было невозможно аргументировано опровергнуть. До сих пор. Но давайте по порядку.

Дыминский немало сделал для «Карпат», за что клуб выражал ему благодарность, публично прощаясь весной. Но в таких прощаниях не принято говорить о негативе. А его гораздо больше.

Именно Дыминский, как владелец и президент – главный виновник того, что «Карпаты» оказались в состоянии клинической смерти. Это он не сумел или не захотел превратить клуб из игрушки в бизнес-проект. Его управление закончилось миллионными долгами. Это он пустил Коломойского в совладельцы.

Это он доверился агенту, который привел два десятка собственных игроков, высосал все деньги из клуба и не продал ни одного. Это его эмоции создали «Карпатам» репутацию скандального клуба Украины. И, наконец, это он вывел из активов клуба базу и другие ценности.

А теперь Петр Петрович, похоже, решил нас добить. Все последние месяцы он сдавал «Карпатам» базу в аренду. Мы вели переговоры по цене, чтобы подписать долгосрочный арендный договор или даже выкупить базу.

Но Дыминский выставил такой счет, будто речь идет о базе в Конча-Заспе. «Карпаты» не потянули бы такие расходы, даже если бы считали их рациональными (в чем есть большие сомнения).

Но это никого не волновало – с нами не стали торговаться. Поэтому мы покинули базу, которую в тот же день без лишних сантиментов Дыминский передал «Львову».

Нам неприятно и грустно. Но это цена, которую мы вынуждены заплатить, чтобы избавиться от связей с Дыминским. И готовы заплатить еще, только бы не зависеть от этих людей. Спасибо, Петр Петрович, мы никогда не забудем ваш вклад в спасение «Карпат».

На самом деле, ничего страшного не произошло. У клуба остается достаточно инфраструктуры, обеспечивающей тренировочный процесс. Конечно, он будет не таким качественным, но мы сэкономим кучу денег, что сейчас очень важно. Борьба продолжается».

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.10.2020 12:23
    -1
    А де той другий алконавт лисий?
    Кризовий менеджер йоп.та
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.10.2020 12:21
    -1
    А ніщєброди всьо за 1 грн в рік хочете, як стадіон
    Розвів вас дідо Петро, продав борги вам лохам
    Ссылка
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