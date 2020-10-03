База Карпат перешла в собственность Львова

База львовских «Карпат» в Брюховичах перешла в собственность ФК «Львов».
На базе проходит ребрендинг. Логотипы «зелено-белых» уже закрыты, вскоре они будут заменены на эмблемы нового владельца.
Напомним, что «Карпаты» не доиграли прошлый сезон в УПЛ из-за финансовых трудностей и были понижены в классе. Также на клуб из-за долгов перед бывшими игроками был наложен бессрочный трансферный бан. Новый сезон «Карпаты» начали во Второй лиге.
Ранее «Львов» подписал хорватского хавбека.
Источник — Футбол 1/2/3
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