База Карпат перешла в собственность Львова

База львовских «Карпат» в Брюховичах перешла в собственность ФК «Львов».



На базе проходит ребрендинг. Логотипы «зелено-белых» уже закрыты, вскоре они будут заменены на эмблемы нового владельца.



Напомним, что «Карпаты» не доиграли прошлый сезон в УПЛ из-за финансовых трудностей и были понижены в классе. Также на клуб из-за долгов перед бывшими игроками был наложен бессрочный трансферный бан. Новый сезон «Карпаты» начали во Второй лиге.

Ранее «Львов» подписал хорватского хавбека.