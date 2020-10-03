В воскресенье, 4 октября, состоится матч 5-го тура чемпионата Испании, в котором каталонская «Барселона» будет принимать «Севилью».
Поединок пройдет в Барселоне, на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Барселона» – «Севилья». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
В прямом эфире поединок «Барселона» – «Севилья» покажет видеосервис Megogo.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Севилья».
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Источник — Sport.ua
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