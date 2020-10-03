Лидер Ливерпуля Мане заразился коронавирусом

«Ливерпуль» официально сообщил о том, что один из лидеров команды Садио Мане заразился коронавирусом.
Сенегальский форвард почувствовал небольшие симптомы, но в целом чувствует себя хорошо. Сейчас Мане находится на карантине.
Это уже второй случай заражения коронавирусом в «Ливерпуле» за эту неделю. Ранее заразился новичок команды Тьяго Алькантара.
В нынешнем сезоне на счету Мане 3 гола в 4 матчах во всех турнирах.
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Источник — ФК Ливерпуль
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