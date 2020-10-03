Лидер Ливерпуля Мане заразился коронавирусом

Еще один позитивный тест в «Ливерпуле»

  • 03.10.2020 11:25
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Лидер Ливерпуля Мане заразился коронавирусом
© ФК Ливерпуль. Садио Мане

«Ливерпуль» официально сообщил о том, что один из лидеров команды Садио Мане заразился коронавирусом.

Сенегальский форвард почувствовал небольшие симптомы, но в целом чувствует себя хорошо. Сейчас Мане находится на карантине.

Это уже второй случай заражения коронавирусом в «Ливерпуле» за эту неделю. Ранее заразился новичок команды Тьяго Алькантара.

В нынешнем сезоне на счету Мане 3 гола в 4 матчах во всех турнирах.

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Источник — ФК Ливерпуль

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