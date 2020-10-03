Лидер Ливерпуля Мане заразился коронавирусом

«Ливерпуль» официально сообщил о том, что один из лидеров команды Садио Мане заразился коронавирусом.

Сенегальский форвард почувствовал небольшие симптомы, но в целом чувствует себя хорошо. Сейчас Мане находится на карантине.

Это уже второй случай заражения коронавирусом в «Ливерпуле» за эту неделю. Ранее заразился новичок команды Тьяго Алькантара.

В нынешнем сезоне на счету Мане 3 гола в 4 матчах во всех турнирах.