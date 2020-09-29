Тьяго Алькантара заразился коронавирусом

Вчера звездный новичок «Ливерпуля» Тиаго Алькантара пропускал победный для команды матч Кубка лиги против «Арсенала» (3:1). Сначала СМИ предполагали, что причиной отсутствия испанского хавбека является травма.
Однако теперь стало известно, что у Алькантары выявлен коронавирус. Игрок отправился на самоизоляцию.
Напомним, недавно Алькантара перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» за 20 миллионов фунтов.
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Источник — BBC
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