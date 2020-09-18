ОФИЦИАЛЬНО. Тьяго Алькантара – игрок Ливерпуля

Испанский полузащитник покинул «Баварию»

  • 18.09.2020 18:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Тьяго Алькантара – игрок Ливерпуля
© twitter.com/LFC

«Ливерпуль» официально сообщил о подписании полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантары. Условия сделки клуб не разглашает, ограничившись только формулировкой «долгосрочный контракт».

В «Ливерпуле» испанский полузащитник будет выступать под 6-м номером.

«Бавария» подтвердила продажу Алькантары еще вчера. По информации СМИ, «Ливерпуль» заплатит за Тьяго 20 миллионов фунтов + 5 миллионов бонусами.

Алькантара защищал цвета «Баварии» с лета 2013-го года после перехода из каталонской «Барселоны» за €25 миллионов.

В минувшем сезоне Тьяго провел за «Баварию» 40 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Источник — ФК Ливерпуль

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