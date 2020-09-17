ОФИЦИАЛЬНО: Ливерпуль покупает Алькантару у Баварии

Сумма сделки составит €30 миллионов

  • 17.09.2020 14:36
  • 2599 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Ливерпуль покупает Алькантару у Баварии
© Global Look Press. Тьяго Алькантара

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что существует соглашение с английским «Ливерпулем» о продаже 29-летнего испанского полузащитника Тьяго Алькантары.

Сумма сделки составит €30 миллионов.

Алькантара защищает цвета «Баварии» с лета 2013-го года после перехода из каталонской «Барселоны» за €25 миллионов.

В минувшем сезоне Тьяго провел за «Баварию» 40 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2021-го года.

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Источник — Transfermarkt

(5 голосов)

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Комментарии
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 17.09.2020 16:03
    0
    NikolayMaltsev, 17.09.2020 15:40
    Вейналдум в Барселону.
    Це ствердження, чи здогадка?
    Особисто мені, як фану Скаузерів з декілька десятками років, так теперішній склад Ліверпуля без Джорджіньо Вейналдума навіть і уявляти не хочу.
    Та й Клопп не з тих марнодумців, щоб погодитись на продаж голландця.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.09.2020 15:42
    -1
    Любимый испанский игрок
    Ссылка
    NikolayMaltsev
      NikolayMaltsev, 17.09.2020 15:40
    0
    Вейналдум в Барселону.
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 17.09.2020 14:51
    +2
    хорошая покупка
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 17.09.2020 14:51
    +2
    хорошая покупка
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 17.09.2020 16:03
    0
    NikolayMaltsev, 17.09.2020 15:40
    Вейналдум в Барселону.
    Це ствердження, чи здогадка?
    Особисто мені, як фану Скаузерів з декілька десятками років, так теперішній склад Ліверпуля без Джорджіньо Вейналдума навіть і уявляти не хочу.
    Та й Клопп не з тих марнодумців, щоб погодитись на продаж голландця.
    Ссылка
    NikolayMaltsev
      NikolayMaltsev, 17.09.2020 15:40
    0
    Вейналдум в Барселону.
    Ссылка
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