ОФИЦИАЛЬНО: Ливерпуль покупает Алькантару у Баварии

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что существует соглашение с английским «Ливерпулем» о продаже 29-летнего испанского полузащитника Тьяго Алькантары.

Сумма сделки составит €30 миллионов.

Алькантара защищает цвета «Баварии» с лета 2013-го года после перехода из каталонской «Барселоны» за €25 миллионов.

В минувшем сезоне Тьяго провел за «Баварию» 40 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2021-го года.