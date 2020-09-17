ОФИЦИАЛЬНО: Ливерпуль покупает Алькантару у Баварии

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что существует соглашение с английским «Ливерпулем» о продаже 29-летнего испанского полузащитника Тьяго Алькантары.
Сумма сделки составит €30 миллионов.
Алькантара защищает цвета «Баварии» с лета 2013-го года после перехода из каталонской «Барселоны» за €25 миллионов.
В минувшем сезоне Тьяго провел за «Баварию» 40 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2021-го года.
Источник — Transfermarkt
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Особисто мені, як фану Скаузерів з декілька десятками років, так теперішній склад Ліверпуля без Джорджіньо Вейналдума навіть і уявляти не хочу.
Та й Клопп не з тих марнодумців, щоб погодитись на продаж голландця.
Особисто мені, як фану Скаузерів з декілька десятками років, так теперішній склад Ліверпуля без Джорджіньо Вейналдума навіть і уявляти не хочу.
Та й Клопп не з тих марнодумців, щоб погодитись на продаж голландця.
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