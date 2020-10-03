Алексей БЕЛИК: «С радостью воспринял, когда гранды выпали нашим командам»

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Алексей Белик прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов для украинских клубов.

«С радостью воспринял, когда гранды выпали нашим командам. Это классно увидеть таких соперников. Надеюсь попасть в число 30% людей на стадион, посмотреть все вживую. Чтобы обыгрывать сильнейших - надо играть с сильнейшими», - сказал Белик.

Напомним, в Лиге чемпионов «Динамо» достались «Барселона», «Ювентус» и «Ференцварош», а «Шахтеру» предстоит сыграть в «Реалом», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах.