Алексей БЕЛИК: «С радостью воспринял, когда гранды выпали нашим командам»

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Алексей Белик прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов для украинских клубов.
«С радостью воспринял, когда гранды выпали нашим командам. Это классно увидеть таких соперников. Надеюсь попасть в число 30% людей на стадион, посмотреть все вживую. Чтобы обыгрывать сильнейших - надо играть с сильнейшими», - сказал Белик.
Напомним, в Лиге чемпионов «Динамо» достались «Барселона», «Ювентус» и «Ференцварош», а «Шахтеру» предстоит сыграть в «Реалом», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.